กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์
กัมพูชา ปฏิเสธสื่อไทย “ฮุน มาเนต” นายกฯ ไม่เคยพูดหรือโพสต์ขอเจรจาขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ แต่อย่างใด
วันที่ 12 มี.ค. 2569 สื่อของกัมพูชารายงานว่า กัมพูชา ได้ปฏิเสธต่อรายงานของสื่อไทย โดยอ้างว่า ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เสนอให้มีการเจรจากับไทยเรื่องการคืนพื้นที่ชายแดนหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่กัมพูชาในเดือนเมษายน โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ให้ข้อมูลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายกฯ ฮุน มาเนต ได้ชี้ว่าการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนอาจจัดขึ้นได้หลังเทศกาลของกัมพูชา และการคืนดินแดนจะต้องหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดน (JBC) ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการปักปันเขตแดนที่ดำเนินอยู่
ด้านโฆษกรัฐบาลกัมพูชา เพ็ญ โบณา เผยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่า “นายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียใดๆ ว่าการเจรจาผ่านกลไก JBC จะจัดขึ้นหลังปีใหม่ตามที่มีการกล่าวอ้าง”
ทั้งนี้ เพ็ญ โบณา ยืนยันว่า “รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชายึดมั่นและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วม ของวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และข้อตกลงที่มีอยู่ โดยให้คณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนของทั้งสองประเทศกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนตลอดแนวชายแดน โดยไม่ต้องรอจนหลังปีใหม่” พร้อมเสริมว่ากัมพูชาได้ดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อผลักดันกระบวนการปักปันเขตแดนให้คืบหน้าอยู่แล้ว
เพ็ญ โบณา เปิดเผยว่า นับตั้งแต่การหยุดยิงครั้งที่สองมีผลบังคับใช้เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2568 สำนักเลขาธิการรัฐด้านกิจการชายแดน ในฐานะตัวแทน JBC ของกัมพูชา ได้ยื่นคำร้องห้าฉบับผ่านหนังสือทางการทูตถึงฝ่ายไทย โดยขอให้ไทยส่งทีมสำรวจร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวัดและทำงานภาคสนาม
กัมพูชาร้องขอให้ทีมสำรวจร่วมกัมพูชา-ไทย กลับมาติดตั้งหลักเขตแดนชั่วคราวที่ 42–47 ในหมู่บ้านโจกเจยและเปรยจัน ซึ่งบางส่วนถูกกองทัพไทยยึดครองอยู่ รวมถึงหลักที่ 52–59 ใน อ.กำริง จ.พระตะบอง พร้อมเสนอให้สร้างหลักเขตแดนใหม่ 15 หลักตามแบบจำลองยุคฝรั่งเศสในพิกัดที่ตกลงกันไว้ และให้ดำเนินการปักปันแนวเขตแดนต่อเนื่องในบางพื้นที่ รวมถึงตำบลทมอดา
คณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชาด้านการปักปันเขตแดนทางบกยื่นหนังสือถึงไทยเพิ่มเติม เสนอให้ส่งทีมสำรวจร่วมระหว่างวันที่ 1–7 มี.ค. เพื่อติดตั้งหลักเขตแดนชั่วคราวระหว่างหลักที่ 42–47 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และหลักที่ 52–59 ใน จ.พระตะบอง พร้อมเสนอจัดการสำรวจร่วมเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 8–15 มี.ค. ในพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ บึงตะกวน จุดผ่านแดนระหว่างประเทศทมอดา และพื้นที่ที่พิพาทอื่นๆ
นอกจากนี้ กัมพูชายังประท้วงการกระทำของไทยตามแนวชายแดน ทั้งการบินโดรน การติดตั้งลวดหนามและกำแพงคอนเทนเนอร์ การก่อสร้างถนนและขุดสนามเพลาะ การขุดคลอง และการกระทำอื่นๆ ที่เป็นการขัดขวางไม่ให้ชาวกัมพูชากลับบ้าน โดยระบุว่าการกระทำเหล่านี้ถือเป็น “การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน บันทึกความเข้าใจปี 2543 บันทึกการตกลงของการประชุม JBC และข้อตกลงทวิภาคีอื่นๆ”
ที่มา: KHMER TIMES
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้
- เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ
- กองทัพบกไทย แถลงโต้ “ฮุน มาเนต” หลังจ้อสื่อนอก ยันเป็นพื้นที่ของไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: