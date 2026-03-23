หมอแล็บแพนด้า โอดพิษสงคราม ทำน้ำมันแพง ลามของใช้-อุปกรณ์แพทย์พุ่ง
หมอแล็บแพนด้า สะท้อนพิษสงครามตะวันออกกลาง ดันราคาน้ำมันพุ่ง ลุกลามทำของใช้ใกล้ตัว ถุงแกง อะไหล่รถ ยันอุปกรณ์การแพทย์แพงขึ้น
นายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ “หมอแล็บแพนด้า” นักเทคนิคการแพทย์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สะท้อนปัญหาสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง โดยระบุว่า
“สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบหนัก เริ่มจากน้ำมัน ของใช้ใกล้ตัวก็เริ่มแพงขึ้น ตั้งแต่ขวดน้ำ บรรจุภัณฑ์สินค้า ถุงแกง แก้วใส่ชา กาแฟ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เกษตร ยันการแพทย์ หนักจริงๆ ปีนี้”
ขณะที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แชร์ข้อความดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่รู้ว่า พวกที่เชียร์ให้ ทรัมป์+เนตันยาฮู ถล่มอิหร่านตั้งแต่วันแรกๆ ของสงครามครั้งนี้เนี่ย เค้าจะเปลี่ยนใจบ้างหรือยังไง … การใช้ความรุนแรงต่อกัน มันเริ่มไม่ยาก แต่มันจบไม่ง่าย (และก่อผลกระทบตามมามากมายครับ)
ป.ล. ผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ ไม่ได้แค่จะทำให้ข้าวของแพงขึ้น แต่จะกระทบไปยังซัพพลายเชนอื่นๆ ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทำให้กำลังซื้อน้อยลง คนจะตกงาน หรือถูกตัดเงินเดือนกันอีกเยอะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา
- หมอแล็บของขึ้น! ซัดเดือด เลือกตั้งครั้งหน้า สัญญาเลือกคนไม่มีเอี่ยวได้เสียเขมร
- ไข้อีดำอีแดง ระบาดหนัก หมอแล็บเตือน เด็กเล็กติดอื้อ รร.ปิดสอนด่วน
