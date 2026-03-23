ข่าว

หมอแล็บแพนด้า โอดพิษสงคราม ทำน้ำมันแพง ลามของใช้-อุปกรณ์แพทย์พุ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:15 น.
หมอแล็บแพนด้า สะท้อนพิษสงครามตะวันออกกลาง ดันราคาน้ำมันพุ่ง ลุกลามทำของใช้ใกล้ตัว ถุงแกง อะไหล่รถ ยันอุปกรณ์การแพทย์แพงขึ้น

นายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ “หมอแล็บแพนด้า” นักเทคนิคการแพทย์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สะท้อนปัญหาสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง โดยระบุว่า

“สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบหนัก เริ่มจากน้ำมัน ของใช้ใกล้ตัวก็เริ่มแพงขึ้น ตั้งแต่ขวดน้ำ บรรจุภัณฑ์สินค้า ถุงแกง แก้วใส่ชา กาแฟ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เกษตร ยันการแพทย์ หนักจริงๆ ปีนี้”

โพสต์ของ หมอแล็บแพนด้า
FB/ หมอแล็บแพนด้า

ขณะที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แชร์ข้อความดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่รู้ว่า พวกที่เชียร์ให้ ทรัมป์+เนตันยาฮู ถล่มอิหร่านตั้งแต่วันแรกๆ ของสงครามครั้งนี้เนี่ย เค้าจะเปลี่ยนใจบ้างหรือยังไง … การใช้ความรุนแรงต่อกัน มันเริ่มไม่ยาก แต่มันจบไม่ง่าย (และก่อผลกระทบตามมามากมายครับ)

ป.ล. ผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ ไม่ได้แค่จะทำให้ข้าวของแพงขึ้น แต่จะกระทบไปยังซัพพลายเชนอื่นๆ ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทำให้กำลังซื้อน้อยลง คนจะตกงาน หรือถูกตัดเงินเดือนกันอีกเยอะครับ”

FB/ Jessada Denduangboripant

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:15 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

