กพท. วอนเที่ยวบินในประเทศ ลดราคา 30% รองรับประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยสายการบินให้ความร่วมมือลดค่าตั๋วเที่ยวบินในประเทศ 30% เพื่อรองรับประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์
นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สายพัฒนาเศรษฐกิจการบิน เปิดเผยถึงผลกระทบต่อราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน จากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางว่า ราคาน้ำมันสำหรับเครื่องบินในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจริง ทำให้หลายสายการบินทยอยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสายการบินสามารถปรับขึ้นได้ตามต้นทุนโดยไม่ต้องขออนุญาต พร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำมันเครื่องบินในประเทศนั้นยังเพียงพอและไม่ขาดแคลน
ปัญหาขณะนี้คือน้ำมันแพงทำให้ค่าโดยสารสูงขึ้นมาก คนเดินทางลดลง กระทบไปยังสายการบินต่างๆ ต้องปรับลดเส้นทางบิน โดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างประเทศ ล่าสุด สายการบินจากประเทศญี่ปุ่นปรับลดเที่ยวบินมาไทยแล้ว ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
สำหรับสายการบินในประเทศก็กำลังได้รับความเดือดร้อน จากราคาน้ำมันแพงเช่นกัน โดยล่าสุดสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย เสนอขอให้รัฐบาลปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศชั่วคราว เพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนและช่วยรักษาระดับราคาตั๋วในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ก่อน กพท. ได้ทำหนังสือไปยังกรมสรรพสามิต เพื่อให้พิจารณาปรับลดภาษีลงจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ 4 บาท/ลิตรแล้ว
ส่วนเรื่องราคาบัตรโดยสารเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้หารือร่วมกับสายการบินเส้นทางการบินในประเทศแล้ว ล่าสุดทุกสายการบินให้ความร่วมมือเตรียมปรับลดราคาตั๋วลง 30% จากราคาเพดาน เพื่อช่วยลดภาระผู้เดินทาง คาดว่าสงกรานต์ปีนี้อาจจะไม่ต้องเพิ่มจำนวนที่นั่งมากเพราะปริมาณการเดินทางอาจจะไม่มากเท่าปีก่อน
