ข่าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 14:41 น.
สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

เปิดปฏิทินวันหยุดราชการประจำเดือนเมษายน 2569 วันจักรี 6 เม.ย. และวันสงกรานต์ 13–15 เม.ย. แจกสูตรลางาน 4 วัน ได้พักผ่อนยาว 12 วันรวด เช็กตารางได้ที่นี่

เดือนเมษายน 2569 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ประกอบด้วยวันจักรี (วันจันทร์ที่ 6 เมษายน) และเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน (วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน) วันหยุดเหล่านี้เอื้อให้พนักงานสามารถวางแผนลางานเพื่อพักผ่อนระยะยาวได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในปีนี้

วันหยุดราชการเดือนเมษายน 2569 มีวันไหนบ้าง

วันหยุดราชการในเดือนเมษายน 2569 ประกอบด้วย 4 วัน คือ วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (วันครอบครัว) วันอังคารที่ 14 เมษายน และวันสงกรานต์ (วันเถลิงศก) วันพุธที่ 15 เมษายน

วันหยุดทั้ง 4 วันนี้ยังมีเสาร์–อาทิตย์ขนาบอยู่ 2 จุด คือ

  • เสาร์ 4 + อาทิตย์ 5 + จันทร์ 6 เมษายน (วันจักรี) → หยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน
  • เสาร์ 11 + อาทิตย์ 12 + จันทร์–พุธ 13–15 เมษายน (สงกรานต์) → หยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน

เดือนเมษายน 2569 จึงมีวันหยุดยาว 3 วัน ช่วงวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน และวันหยุดยาว 5 วัน ช่วงวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน

สูตรลา 4 วัน ได้หยุดรวด 10 วัน

ระหว่างสองช่วงหยุดนี้มีวันทำงานกั้นอยู่ 4 วัน ได้แก่ อังคาร 7 พุธ 8 พฤหัสบดี 9 และศุกร์ 10 เมษายน ถ้าลา 4 วันนี้จะได้หยุดต่อเนื่องรวด 10 วัน ตั้งแต่วันจักรี 6 เมษายน ถึงวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2569

สำหรับการลางาน 4 วันเพื่อรับวันหยุด 10 วันนั้น เริ่มจากวันจันทร์ที่ 6 เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีและเป็นวันหยุดราชการ จากนั้นให้ใช้วันลาพักร้อนในวันอังคารที่ 7 วันพุธที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 เมษายน เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน เชื่อมต่อเข้ากับวันสงกรานต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน จะทำให้ได้หยุดยาวรวดเดียว 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 15 เมษายน

รวม ลา 4 วัน ได้หยุดยาวรวด 10 วัน (6–15 เมษายน)

โบนัส ถ้าเริ่มนับรวมเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 เมษายนด้วย จะได้หยุดยาวรวดถึง 12 วัน (4–15 เมษายน)

วันที่ สถานะ
จันทร์ 6 เมษายน วันจักรี (หยุดราชการ)
อังคาร 7 เมษายน ลาพักร้อน
พุธ 8 เมษายน ลาพักร้อน
พฤหัสบดี 9 เมษายน ลาพักร้อน
ศุกร์ 10 เมษายน ลาพักร้อน
เสาร์ 11 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์
อาทิตย์ 12 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์
จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์

สูตรสำรอง ลา 2 วัน ได้หยุด 9 วัน (ช่วงสงกรานต์อย่างเดียว)

ใครที่สิทธิ์วันลาน้อยหรืองานไม่อนุญาตให้ลาต่อเนื่องนาน ยังมีอีกสูตรหนึ่ง ถ้าลาเพิ่ม 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 เมษายน 2569 จะได้หยุดยาว 9 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569

สูตรนี้เริ่มต้นจากวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ตามด้วยวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน จากนั้นให้ใช้วันลาพักร้อนในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ซึ่งจะไปบรรจบกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนพอดี ส่งผลให้ได้หยุดพักผ่อนยาว 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 เมษายน

รวม ลา 2 วัน ได้หยุดยาวรวด 9 วัน (11–19 เมษายน)

วันที่ สถานะ
เสาร์ 11 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์
อาทิตย์ 12 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์
จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์
พฤหัสบดี 16 เมษายน ลาพักร้อน
ศุกร์ 17 เมษายน ลาพักร้อน
เสาร์ 18 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์
อาทิตย์ 19 เมษายน วันหยุดสุดสัปดาห์

สรุปตัวเลือกการลาเดือนเมษายน 2569

สรุปตัวเลือกการลางานในเดือนเมษายน 2569 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก รูปแบบแรกคือการลา 4 วันในช่วงวันที่ 7 ถึง 10 เมษายน จะได้หยุดยาว 10 วันตั้งแต่ 6 ถึง 15 เมษายน รูปแบบที่สองคือการลา 4 วันในช่วงเดียวกันแต่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ก่อนวันจักรีด้วย จะทำให้ได้หยุดยาวถึง 12 วันตั้งแต่ 4 ถึง 15 เมษายน และรูปแบบสุดท้ายคือการลาเพียง 2 วันในวันที่ 16 และ 17 เมษายน จะได้หยุดพักผ่อน 9 วันตั้งแต่ 11 ถึง 19 เมษายน

ข้อควรรู้ก่อนยื่นใบลา

รูปแบบการลางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานและบริษัทเป็นผู้กำหนด ดังนั้น ควรตรวจสอบกับ HR หรือหัวหน้างานล่วงหน้า และยื่นใบลาก่อนเพื่อนร่วมงานคนอื่น เพราะช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่หลายคนวางแผนหยุดพร้อมกัน

สำหรับพนักงานธนาคาร วันหยุดธนาคารในปี 2569 อ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปกติจะตรงกับวันหยุดราชการ แต่อาจมีบางวันที่แตกต่างกัน ควรเช็กประกาศ ธปท. โดยตรงก่อนวางแผน

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

