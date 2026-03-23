สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน
เปิดปฏิทินวันหยุดราชการประจำเดือนเมษายน 2569 วันจักรี 6 เม.ย. และวันสงกรานต์ 13–15 เม.ย. แจกสูตรลางาน 4 วัน ได้พักผ่อนยาว 12 วันรวด เช็กตารางได้ที่นี่
เดือนเมษายน 2569 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ประกอบด้วยวันจักรี (วันจันทร์ที่ 6 เมษายน) และเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน (วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน) วันหยุดเหล่านี้เอื้อให้พนักงานสามารถวางแผนลางานเพื่อพักผ่อนระยะยาวได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในปีนี้
วันหยุดราชการเดือนเมษายน 2569 มีวันไหนบ้าง
วันหยุดราชการในเดือนเมษายน 2569 ประกอบด้วย 4 วัน คือ วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (วันครอบครัว) วันอังคารที่ 14 เมษายน และวันสงกรานต์ (วันเถลิงศก) วันพุธที่ 15 เมษายน
วันหยุดทั้ง 4 วันนี้ยังมีเสาร์–อาทิตย์ขนาบอยู่ 2 จุด คือ
- เสาร์ 4 + อาทิตย์ 5 + จันทร์ 6 เมษายน (วันจักรี) → หยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน
- เสาร์ 11 + อาทิตย์ 12 + จันทร์–พุธ 13–15 เมษายน (สงกรานต์) → หยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน
เดือนเมษายน 2569 จึงมีวันหยุดยาว 3 วัน ช่วงวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน และวันหยุดยาว 5 วัน ช่วงวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน
สูตรลา 4 วัน ได้หยุดรวด 10 วัน
ระหว่างสองช่วงหยุดนี้มีวันทำงานกั้นอยู่ 4 วัน ได้แก่ อังคาร 7 พุธ 8 พฤหัสบดี 9 และศุกร์ 10 เมษายน ถ้าลา 4 วันนี้จะได้หยุดต่อเนื่องรวด 10 วัน ตั้งแต่วันจักรี 6 เมษายน ถึงวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2569
สำหรับการลางาน 4 วันเพื่อรับวันหยุด 10 วันนั้น เริ่มจากวันจันทร์ที่ 6 เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีและเป็นวันหยุดราชการ จากนั้นให้ใช้วันลาพักร้อนในวันอังคารที่ 7 วันพุธที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 เมษายน เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน เชื่อมต่อเข้ากับวันสงกรานต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน จะทำให้ได้หยุดยาวรวดเดียว 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 15 เมษายน
รวม ลา 4 วัน ได้หยุดยาวรวด 10 วัน (6–15 เมษายน)
โบนัส ถ้าเริ่มนับรวมเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 เมษายนด้วย จะได้หยุดยาวรวดถึง 12 วัน (4–15 เมษายน)
|วันที่
|สถานะ
|จันทร์ 6 เมษายน
|วันจักรี (หยุดราชการ)
|อังคาร 7 เมษายน
|ลาพักร้อน
|พุธ 8 เมษายน
|ลาพักร้อน
|พฤหัสบดี 9 เมษายน
|ลาพักร้อน
|ศุกร์ 10 เมษายน
|ลาพักร้อน
|เสาร์ 11 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
|อาทิตย์ 12 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
|จันทร์ 13 เมษายน
|วันสงกรานต์
|อังคาร 14 เมษายน
|วันสงกรานต์
|พุธ 15 เมษายน
|วันสงกรานต์
สูตรสำรอง ลา 2 วัน ได้หยุด 9 วัน (ช่วงสงกรานต์อย่างเดียว)
ใครที่สิทธิ์วันลาน้อยหรืองานไม่อนุญาตให้ลาต่อเนื่องนาน ยังมีอีกสูตรหนึ่ง ถ้าลาเพิ่ม 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 เมษายน 2569 จะได้หยุดยาว 9 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569
สูตรนี้เริ่มต้นจากวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ตามด้วยวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน จากนั้นให้ใช้วันลาพักร้อนในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ซึ่งจะไปบรรจบกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนพอดี ส่งผลให้ได้หยุดพักผ่อนยาว 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 19 เมษายน
รวม ลา 2 วัน ได้หยุดยาวรวด 9 วัน (11–19 เมษายน)
|วันที่
|สถานะ
|เสาร์ 11 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
|อาทิตย์ 12 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
|จันทร์ 13 เมษายน
|วันสงกรานต์
|อังคาร 14 เมษายน
|วันสงกรานต์
|พุธ 15 เมษายน
|วันสงกรานต์
|พฤหัสบดี 16 เมษายน
|ลาพักร้อน
|ศุกร์ 17 เมษายน
|ลาพักร้อน
|เสาร์ 18 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
|อาทิตย์ 19 เมษายน
|วันหยุดสุดสัปดาห์
สรุปตัวเลือกการลาเดือนเมษายน 2569
สรุปตัวเลือกการลางานในเดือนเมษายน 2569 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก รูปแบบแรกคือการลา 4 วันในช่วงวันที่ 7 ถึง 10 เมษายน จะได้หยุดยาว 10 วันตั้งแต่ 6 ถึง 15 เมษายน รูปแบบที่สองคือการลา 4 วันในช่วงเดียวกันแต่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ก่อนวันจักรีด้วย จะทำให้ได้หยุดยาวถึง 12 วันตั้งแต่ 4 ถึง 15 เมษายน และรูปแบบสุดท้ายคือการลาเพียง 2 วันในวันที่ 16 และ 17 เมษายน จะได้หยุดพักผ่อน 9 วันตั้งแต่ 11 ถึง 19 เมษายน
ข้อควรรู้ก่อนยื่นใบลา
รูปแบบการลางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานและบริษัทเป็นผู้กำหนด ดังนั้น ควรตรวจสอบกับ HR หรือหัวหน้างานล่วงหน้า และยื่นใบลาก่อนเพื่อนร่วมงานคนอื่น เพราะช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่หลายคนวางแผนหยุดพร้อมกัน
สำหรับพนักงานธนาคาร วันหยุดธนาคารในปี 2569 อ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งปกติจะตรงกับวันหยุดราชการ แต่อาจมีบางวันที่แตกต่างกัน ควรเช็กประกาศ ธปท. โดยตรงก่อนวางแผน
