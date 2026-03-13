ด่วน! เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง แต่กลุ่มติดอาวุธอ้างผลงาน
เครื่องบิน KC-135 ของกองทัพสหรัฐฯ ตกในอิรักตะวันตก ลูกเรือ 5 ชีวิตรอการช่วยเหลือ CENTCOM ยืนยันไม่ใช่อุบัติเหตุจากการโจมตี สวนทางกลุ่มต่อต้านอิสลามที่อ้างว่าใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงตก
วันที่ 13 มีนาคม 2569 กองทัพสหรัฐฯ ยืนยันเหตุการณ์เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ตกในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศอิรัก โดยมีข้อมูลขัดแย้งกันระหว่างคำแถลงของกองทัพสหรัฐฯ และกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่
สรุปเหตุการณ์เครื่องบิน KC-135 ตกในอิรัก
เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ของกองทัพสหรัฐฯ ประสบอุบัติเหตุตกในอิรักตะวันตก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเครื่องบินปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินอีก 1 ลำ โดยเครื่องบินลำที่สองสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย
รายงานระบุว่าเครื่องบินลำที่ตกมีลูกเรืออยู่บนเครื่อง 5 คน ขณะนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย โดยกองทัพอธิบายว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น น่านฟ้าที่เป็นมิตร
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีการยิงจากฝ่ายศัตรู หรือการยิงกันเองจากฝ่ายเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้อง
ข้อมูลของสหรัฐฯ ขัดแย้งกับคำแถลงของ กลุ่มต่อต้านอิสลาม (Islamic Resistance) ในอิรัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุน กลุ่มนี้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางเทเลแกรม (Telegram) อ้างความรับผิดชอบว่า กองกำลังของตนใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงเครื่องบิน KC-135 ลำนี้ตก
รู้จัก KC-135 ปั๊มน้ำมันลอยฟ้า และความยากของภารกิจ
หัวใจสำคัญของสงคราม เครื่องบิน KC-135 ทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้เครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิด ช่วยให้เครื่องบินรบสามารถบินทำภารกิจระยะไกลเพื่อไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องจอดพัก ปัจจุบันกองบัญชาการการเคลื่อนย้ายทางอากาศของสหรัฐฯ มีเครื่องบินรุ่นนี้เกือบ 400 ลำในฝูงบิน
ปฏิบัติการเสี่ยงตาย ขั้นตอนการเติมเชื้อเพลิงมีความท้าทายและอันตรายสูงมาก เครื่องบินที่ต้องการรับเชื้อเพลิงต้องบินเข้ามาประกบเครื่องบิน KC-135 ในระยะห่างเพียงไม่กี่ฟุต
เสียบท่อกลางอากาศ ผู้ควบคุมท่อจะยื่นท่อส่งเชื้อเพลิงลงมา จากนั้นนักบินของเครื่องบินรับเชื้อเพลิงจะใช้ระบบไฟใต้ท้องเครื่อง KC-135 เป็นจุดสังเกต เพื่อขยับเครื่องบินให้ท่อสามารถเสียบเข้าช่องรับน้ำมันได้พอดี
ปิดไฟพรางตัว กระบวนการถ่ายโอนเชื้อเพลิงใช้เวลาหลายนาที และมักทำในเวลากลางคืน บางภารกิจนักบินต้องปิดไฟบนเครื่องบินทั้งหมดเพื่อพรางตัวจากศัตรู นักบินจึงต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการประคองเครื่องบินให้อยู่นิ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดและมีเครื่องบินลำอื่นบินอยู่ใกล้เคียง
จำนวนลูกเรือ โดยปกติเครื่องบิน KC-135 จะใช้ลูกเรือ 3 คน ได้แก่ นักบิน นักบินผู้ช่วย และผู้ควบคุมท่อเติมน้ำมัน (แต่ในภารกิจที่ตกนี้มีลูกเรือ 5 คน)
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
(ข้อมูลเบื้องต้นอ้างอิงจาก U.S. Central Command และช่องทางสื่อสารของกลุ่ม Islamic Resistance)
