ด่วน! เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง แต่กลุ่มติดอาวุธอ้างผลงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:18 น.
68
เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง

เครื่องบิน KC-135 ของกองทัพสหรัฐฯ ตกในอิรักตะวันตก ลูกเรือ 5 ชีวิตรอการช่วยเหลือ CENTCOM ยืนยันไม่ใช่อุบัติเหตุจากการโจมตี สวนทางกลุ่มต่อต้านอิสลามที่อ้างว่าใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงตก

วันที่ 13 มีนาคม 2569 กองทัพสหรัฐฯ ยืนยันเหตุการณ์เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ตกในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศอิรัก โดยมีข้อมูลขัดแย้งกันระหว่างคำแถลงของกองทัพสหรัฐฯ และกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่

สรุปเหตุการณ์เครื่องบิน KC-135 ตกในอิรัก

เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ของกองทัพสหรัฐฯ ประสบอุบัติเหตุตกในอิรักตะวันตก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเครื่องบินปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินอีก 1 ลำ โดยเครื่องบินลำที่สองสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย

รายงานระบุว่าเครื่องบินลำที่ตกมีลูกเรืออยู่บนเครื่อง 5 คน ขณะนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย โดยกองทัพอธิบายว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น น่านฟ้าที่เป็นมิตร

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีการยิงจากฝ่ายศัตรู หรือการยิงกันเองจากฝ่ายเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้อง

ข้อมูลของสหรัฐฯ ขัดแย้งกับคำแถลงของ กลุ่มต่อต้านอิสลาม (Islamic Resistance) ในอิรัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุน กลุ่มนี้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางเทเลแกรม (Telegram) อ้างความรับผิดชอบว่า กองกำลังของตนใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงเครื่องบิน KC-135 ลำนี้ตก

รู้จัก KC-135 ปั๊มน้ำมันลอยฟ้า และความยากของภารกิจ

หัวใจสำคัญของสงคราม เครื่องบิน KC-135 ทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้เครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิด ช่วยให้เครื่องบินรบสามารถบินทำภารกิจระยะไกลเพื่อไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องจอดพัก ปัจจุบันกองบัญชาการการเคลื่อนย้ายทางอากาศของสหรัฐฯ มีเครื่องบินรุ่นนี้เกือบ 400 ลำในฝูงบิน

ปฏิบัติการเสี่ยงตาย ขั้นตอนการเติมเชื้อเพลิงมีความท้าทายและอันตรายสูงมาก เครื่องบินที่ต้องการรับเชื้อเพลิงต้องบินเข้ามาประกบเครื่องบิน KC-135 ในระยะห่างเพียงไม่กี่ฟุต

เสียบท่อกลางอากาศ ผู้ควบคุมท่อจะยื่นท่อส่งเชื้อเพลิงลงมา จากนั้นนักบินของเครื่องบินรับเชื้อเพลิงจะใช้ระบบไฟใต้ท้องเครื่อง KC-135 เป็นจุดสังเกต เพื่อขยับเครื่องบินให้ท่อสามารถเสียบเข้าช่องรับน้ำมันได้พอดี

ปิดไฟพรางตัว กระบวนการถ่ายโอนเชื้อเพลิงใช้เวลาหลายนาที และมักทำในเวลากลางคืน บางภารกิจนักบินต้องปิดไฟบนเครื่องบินทั้งหมดเพื่อพรางตัวจากศัตรู นักบินจึงต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการประคองเครื่องบินให้อยู่นิ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดและมีเครื่องบินลำอื่นบินอยู่ใกล้เคียง

จำนวนลูกเรือ โดยปกติเครื่องบิน KC-135 จะใช้ลูกเรือ 3 คน ได้แก่ นักบิน นักบินผู้ช่วย และผู้ควบคุมท่อเติมน้ำมัน (แต่ในภารกิจที่ตกนี้มีลูกเรือ 5 คน)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลเบื้องต้นอ้างอิงจาก U.S. Central Command และช่องทางสื่อสารของกลุ่ม Islamic Resistance)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

