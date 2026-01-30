ข่าว

กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 08:36 น.
109

กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน จัดกองทหารรับร่างอย่างสมเกียรติ เร่งตรวจสอบสาเหตุเครื่องบินตก

จากเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันที่ 29 มกราคม 69 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 และ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2 นั้น

ล่าสุด พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับร่าง นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และเรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินเครื่องบิน โจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน ค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue) ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลา 10.20 น. ของวันนี้ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) รับร่างนักบินผู้เสียชีวิต จากท่าอากาศยาน กองบิน 41 และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง จากนั้นเคลื่อนร่างนักบินผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจ ต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน กองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

โดยเบื้องต้น กองทัพอากาศได้พิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น พร้อมทั้งขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศโท” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ท.ข. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศตรี” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ต.ช. หรือ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด

ทั้งนี้ กองทัพอากาศกำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569
– เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
– เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
– เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ถึง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
– เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 1)
– เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
– เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
– เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
– เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล มาติกา – บังสุกุล
– เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

56 วินาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

2 นาที ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

18 นาที ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น &quot;ประชาชน-เพื่อไทย&quot; จับมือตั้งรัฐบาล ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ เปิดใจครั้งแรกหลังงานแต่งล่ม บันเทิง

กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ขวัญรัตน์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แจงหลังถูก “ชูวิทย์” แฉเรื่องอายุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ ข่าว

อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท ในวันที่ราคาทองพุ่งสูงถึงบาทละ 81000 บาท บันเทิง

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ปรับลดลง 2,550 บาท จากราคาปิดเมื่อวาน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงยับ 2,550 บาท หลุด 8 หมื่น เซ่นพิษตลาดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ลั่นถ้าได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ข่าว

หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เลือกตั้งโค้งสุดท้าย “เท้ง-พรรคประชาชน” นำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ กลางโตเกียว ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 1 69 ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 08:36 น.
109
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information.

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button