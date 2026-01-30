กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน
กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน จัดกองทหารรับร่างอย่างสมเกียรติ เร่งตรวจสอบสาเหตุเครื่องบินตก
จากเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันที่ 29 มกราคม 69 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 และ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2 นั้น
ล่าสุด พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับร่าง นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และเรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินเครื่องบิน โจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน ค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue) ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลา 10.20 น. ของวันนี้ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) รับร่างนักบินผู้เสียชีวิต จากท่าอากาศยาน กองบิน 41 และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง จากนั้นเคลื่อนร่างนักบินผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจ ต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน กองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
โดยเบื้องต้น กองทัพอากาศได้พิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น พร้อมทั้งขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศโท” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ท.ข. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศตรี” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ต.ช. หรือ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด
ทั้งนี้ กองทัพอากาศกำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569
– เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
– เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
– เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ถึง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
– เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 1)
– เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
– เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
– เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
– เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล มาติกา – บังสุกุล
– เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร
