ครูสาวไฮสคูลมะกัน สารภาพผิดคดีฉาวซั่มลูกศิษย์วัย 15 ปี
อดีตครูโรงเรียนมัธยมในรัฐโอไฮโอ ยอมรับข้อหาประพฤติผิดทางเพศกับเด็กนักเรียนชั้นเกรด 10 หลังป้าของผู้เสียหายบุกไปเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันในรถ พบหลักฐานแชตและบันทึกการโทรนับพันครั้ง
จาเมลาห์ ดาบูบี (Jamelah Daboubi) อดีตครูสาววัย 28 ปี จากโรงเรียนฮอไรซัน ไซเอินซ์ อะคาเดมี่ (Horizon Science Academy) ในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เดินทางเข้าพบคดีที่ศาลแขวงแฟรงคลินเพื่อรับสารภาพผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรง และการกระทำชำเราผู้เยาว์ ซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์วัยเพียง 15 ปี ที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเกรด 10 ของเธอเอง
ชนวนเหตุของคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2025 เมื่อตำรวจโคลัมบัสรับแจ้งเหตุจากหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นป้าและผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กชายวัย 15 ปี โดยเธอระบุว่า พบหลานชายอยู่กับครูสาวภายในรถยนต์ของฝ่ายหญิง บริเวณหน้าบ้านพักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
จากการสอบสวนเบื้องต้น เด็กชายยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับครูมีการจูบและสัมผัสร่างกายกันจริง แต่เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและสอบปากคำเพิ่มเติม ความจริงที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้น โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของเด็กชายซึ่งมีการบันทึกการโทรหากันหลาย 100 ครั้ง ! รวมถึงข้อความแชตโต้ตอบกันมากกว่า 1,000 ข้อความ
ผู้เสียหายสารภาพว่า เขาและครูแอบส่งข้อความหากันเป็นประจำ อีกทั้งมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
หลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่สัปดาห์ ทางโรงเรียนได้แถลงการณ์ยืนยันว่า ดาบูบีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. เป็นต้นมา
ดาบูบีถูกฟ้องร้องในข้อหาประทุษร้ายทางเพศตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนข้อหาในภายหลัง ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นให้ลงโทษด้วยการคุมประพฤติในชุมชนเป็นเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขดังนี้
- ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตอย่างต่อเนื่อง
- ต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ต้องทำงานบริการสังคมตามที่กำหนด
- ต้องลงทะเบียนเป็นอาชญากรทางเพศประเภทที่ 2 (Tier II sex offender) หมายความว่า เธอจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เป็นระยะและประวัติจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลสาธารณะ
แม้การพิจารณาคดีตัดสินโทษที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มี.ค.) จะถูกเลื่อนออกไปและยังไม่มีการกำหนดวันใหม่ แต่การรับสารภาพผิดของอดีตครูรายนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของอาชีพของเธออย่างถาวร ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและจริยธรรมของวิชาชีพครูที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน.
ที่มา : 10tv
ติดตาม The Thaiger บน Google News: