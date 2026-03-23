ครูสาวไฮสคูลมะกัน สารภาพผิดคดีฉาวซั่มลูกศิษย์วัย 15 ปี

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 14:55 น.
ครูสาวโอไฮโอ ลูกศิษย์วัย 15
ภาพ @Franklin County jail

อดีตครูโรงเรียนมัธยมในรัฐโอไฮโอ ยอมรับข้อหาประพฤติผิดทางเพศกับเด็กนักเรียนชั้นเกรด 10 หลังป้าของผู้เสียหายบุกไปเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันในรถ พบหลักฐานแชตและบันทึกการโทรนับพันครั้ง

จาเมลาห์ ดาบูบี (Jamelah Daboubi) อดีตครูสาววัย 28 ปี จากโรงเรียนฮอไรซัน ไซเอินซ์ อะคาเดมี่ (Horizon Science Academy) ในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ เดินทางเข้าพบคดีที่ศาลแขวงแฟรงคลินเพื่อรับสารภาพผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรง และการกระทำชำเราผู้เยาว์ ซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์วัยเพียง 15 ปี ที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเกรด 10 ของเธอเอง

ชนวนเหตุของคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2025 เมื่อตำรวจโคลัมบัสรับแจ้งเหตุจากหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นป้าและผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กชายวัย 15 ปี โดยเธอระบุว่า พบหลานชายอยู่กับครูสาวภายในรถยนต์ของฝ่ายหญิง บริเวณหน้าบ้านพักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง

จากการสอบสวนเบื้องต้น เด็กชายยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับครูมีการจูบและสัมผัสร่างกายกันจริง แต่เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและสอบปากคำเพิ่มเติม ความจริงที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้น โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของเด็กชายซึ่งมีการบันทึกการโทรหากันหลาย 100 ครั้ง ! รวมถึงข้อความแชตโต้ตอบกันมากกว่า 1,000 ข้อความ

ผู้เสียหายสารภาพว่า เขาและครูแอบส่งข้อความหากันเป็นประจำ อีกทั้งมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

หลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่สัปดาห์ ทางโรงเรียนได้แถลงการณ์ยืนยันว่า ดาบูบีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. เป็นต้นมา

โรงเรียนฮอไรซัน ไซเอินซ์ อะคาเดมี่ (Horizon Science Academy) ในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ
ภาพ @Google Maps

ดาบูบีถูกฟ้องร้องในข้อหาประทุษร้ายทางเพศตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนข้อหาในภายหลัง ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นให้ลงโทษด้วยการคุมประพฤติในชุมชนเป็นเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตอย่างต่อเนื่อง
  • ต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • ต้องทำงานบริการสังคมตามที่กำหนด
  • ต้องลงทะเบียนเป็นอาชญากรทางเพศประเภทที่ 2 (Tier II sex offender) หมายความว่า เธอจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เป็นระยะและประวัติจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลสาธารณะ

แม้การพิจารณาคดีตัดสินโทษที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มี.ค.) จะถูกเลื่อนออกไปและยังไม่มีการกำหนดวันใหม่ แต่การรับสารภาพผิดของอดีตครูรายนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของอาชีพของเธออย่างถาวร ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและจริยธรรมของวิชาชีพครูที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน.

อดีตครูโรงเรียนมัธยมในรัฐโอไฮโอ
ภาพ @Franklin County jail

ที่มา : 10tv

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

