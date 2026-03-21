พ่อแม่เศร้า ลูกวัย 16 ตกเสาสื่อสารดับ เหตุอยากถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าลงโซเชียล
อุทาหรณ์ วัยรุ่นมัธยมปลายพลัดตกยอดเสาสูงในสวนสาธารณะ เหตุอยากถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย พ่อแม่เผยเป็นเด็กกิจกรรมและร่าเริง
เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ทิมิธี อิงลันด์ (Timithee Englund) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแมนฮัตตัน วิลเลจ อะคาเดมี ได้พลัดตกจากเสาสื่อสารภายในสวนสาธารณะ บุชวิค อินเลต ปาร์ก ย่านถนนนอร์ธที่ 10 และเคนต์อเวนิว
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุผ่านระบบ 911 เมื่อเวลาประมาณ 13.15 น. ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเบลเลวู ในสภาพอาการสาหัส และเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ครอบครัวอาลัยลูกชายผู้เป็นที่รัก
โทเบียส และ อีเวตต์ อิงลันด์ พ่อและแม่ของทิมิธี อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก ทั้งคู่จดจำลูกชายในฐานะเด็กที่มีพลังล้นเหลือ ชอบเล่นกีฬาและเข้ายิมเป็นชีวิตจิตใจ
“เขาเป็นเด็กที่วิเศษและเต็มไปด้วยความรัก” อีเวตต์ วัย 52 ปี กล่าว
ขณะที่โทเบียส พ่ออายุ 57 ปี เสริมว่า ลูกชายเป็นคนตลกและชอบสร้างเสียงหัวเราะ “เรามักจะเล่นมุกตลกด้วยกันเสมอ”
ทิมิธีใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล และวางแผนที่จะเริ่มฝึกมวยปล้ำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ พ่อแม่ของเขาทำได้เพียงมองดูรูปถ่ายของลูกชายเพื่อปลอบประโลมใจ โดยที่พวกเขายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร “เขาร่วงลงมาจากเสาในสวนสาธารณะ เรารู้เพียงเท่านี้” โทเบียสกล่าว
ช่องโหว่ของพื้นที่อันตราย
แหล่งข่าวระบุว่า ในขณะเกิดเหตุทิมิธีกำลังถ่ายภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เนื่องจากจุดดังกล่าวมีทัศนียภาพที่สวยงามของเส้นขอบฟ้าเมืองนิวยอร์ก อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่า ในขณะนั้นเขามีเพื่อนอยู่ด้วยกี่คน ? หรือใครเป็นผู้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เสาสื่อสารดังกล่าวมีลักษณะเหมือนถูกทิ้งร้างและมีรั้วกั้นล้อมรอบ แต่ดูเหมือนว่ามาตรการความปลอดภัยนี้จะไม่สามารถป้องกันคนภายนอกได้จริง
ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว The Post รายงานว่า เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุสลด ยังพบเห็นวัยรุ่น 3 คนพยายามมุดลัดเลาะใต้รั้วเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
“พวกเราเข้ามาที่นี่เป็นประจำ” หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นกล่าว ก่อนที่ทั้งหมดจะรีบออกไปหลังจากทราบข่าวว่า มีคนเพิ่งตกร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตจากเสาต้นนี้.
