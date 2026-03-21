ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่เศร้า ลูกวัย 16 ตกเสาสื่อสารดับ เหตุอยากถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าลงโซเชียล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 17:09 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 17:09 น.
หนุ่มวัย 16 ตกเสาสื่อสารที่บรูคลินเสียชีวิตขณะถ่ายรูป
อุทาหรณ์ วัยรุ่นมัธยมปลายพลัดตกยอดเสาสูงในสวนสาธารณะ เหตุอยากถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย พ่อแม่เผยเป็นเด็กกิจกรรมและร่าเริง

เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ทิมิธี อิงลันด์ (Timithee Englund) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแมนฮัตตัน วิลเลจ อะคาเดมี ได้พลัดตกจากเสาสื่อสารภายในสวนสาธารณะ บุชวิค อินเลต ปาร์ก ย่านถนนนอร์ธที่ 10 และเคนต์อเวนิว

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุผ่านระบบ 911 เมื่อเวลาประมาณ 13.15 น. ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเบลเลวู ในสภาพอาการสาหัส และเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว

ทิมิธี เอนกลันด์ วัย 16 ปี เสียชีวิตจากการพลัดตกจากหอคอยภายในสวนสาธารณะบุชวิค อินเล็ต

ครอบครัวอาลัยลูกชายผู้เป็นที่รัก

โทเบียส และ อีเวตต์ อิงลันด์ พ่อและแม่ของทิมิธี อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก ทั้งคู่จดจำลูกชายในฐานะเด็กที่มีพลังล้นเหลือ ชอบเล่นกีฬาและเข้ายิมเป็นชีวิตจิตใจ

“เขาเป็นเด็กที่วิเศษและเต็มไปด้วยความรัก” อีเวตต์ วัย 52 ปี กล่าว

ขณะที่โทเบียส พ่ออายุ 57 ปี เสริมว่า ลูกชายเป็นคนตลกและชอบสร้างเสียงหัวเราะ “เรามักจะเล่นมุกตลกด้วยกันเสมอ”

ทิมิธีใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล และวางแผนที่จะเริ่มฝึกมวยปล้ำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ พ่อแม่ของเขาทำได้เพียงมองดูรูปถ่ายของลูกชายเพื่อปลอบประโลมใจ โดยที่พวกเขายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร “เขาร่วงลงมาจากเสาในสวนสาธารณะ เรารู้เพียงเท่านี้” โทเบียสกล่าว

ช่องโหว่ของพื้นที่อันตราย

แหล่งข่าวระบุว่า ในขณะเกิดเหตุทิมิธีกำลังถ่ายภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เนื่องจากจุดดังกล่าวมีทัศนียภาพที่สวยงามของเส้นขอบฟ้าเมืองนิวยอร์ก อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่า ในขณะนั้นเขามีเพื่อนอยู่ด้วยกี่คน ? หรือใครเป็นผู้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

เสาสื่อสารดังกล่าวมีลักษณะเหมือนถูกทิ้งร้างและมีรั้วกั้นล้อมรอบ แต่ดูเหมือนว่ามาตรการความปลอดภัยนี้จะไม่สามารถป้องกันคนภายนอกได้จริง

ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว The Post รายงานว่า เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุสลด ยังพบเห็นวัยรุ่น 3 คนพยายามมุดลัดเลาะใต้รั้วเข้าไปในบริเวณดังกล่าว

“พวกเราเข้ามาที่นี่เป็นประจำ” หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นกล่าว ก่อนที่ทั้งหมดจะรีบออกไปหลังจากทราบข่าวว่า มีคนเพิ่งตกร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตจากเสาต้นนี้.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

