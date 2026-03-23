อวดมื้ออาหารหรู “ทหารเมกา” ล็อบสเตอร์-สเต๊ก กองทัพเลี้ยงดีมาก ก่อนออกรบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 10:11 น.
พ่ออวดมื้อหรู ‘ล็อบสเตอร์-สเต๊ก’ ของลูกชายทหารเรือ ชาวเน็ตแห่ทัก นี่มันสัญญาณเตือน ‘ศึกใหญ่’ ชัดๆ!

คุณพ่อชาวอเมริกันท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพมื้ออาหารกลางวันของลูกชายที่เป็นทหารเรือสหรัฐฯ ลงบน X (Twitter) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ต่อมาภาพนี้กลายเป็นไวรัลแตกแตนจนมียอดเข้าชมทะลุ 30 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว

เรื่องราวเริ่มต้นจากบัญชีผู้ใช้ @MikeBales ได้อวดภาพถาดอาหารของลูกชายที่จัดเต็มแบบสุดๆ มีทั้งข้าว โปรตีนพูนจาน และไฮไลต์เด็ดที่ทำเอาหลายคนตาโตคือ “กุ้งล็อบสเตอร์เนื้อแน่นๆ และสเต๊กชิ้นโต” พร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดซาบซึ้งใจในฐานะคุณพ่อว่า “อย่างที่หลายคนรู้ ลูกชายของฉันเป็นทหารเรือ เขาส่งรูปอาหารกลางวันจากโรงอาหารมาให้เมื่อวาน ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ ที่ในที่สุดเหล่าทหารของเราก็ได้รับการดูแลอย่างดี”

แต่เดี๋ยวก่อน แทนที่ชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเมนูสุดหรู บรรดาทหารผ่านศึกและผู้รู้ธรรมเนียมกองทัพกลับแห่เข้ามาเบรกความซาบซึ้งนี้กันรัวๆ เพราะในวงการทหารอเมริกัน การเสิร์ฟเมนูหรูหราอย่าง “Surf and Turf” (อาหารทะเลจับคู่กับเนื้อแดง) ไม่ใช่มื้อฉลองทั่วไป แต่มันคือ สัญญาณเตือนล่วงหน้า ว่ากองทัพกำลังจะเคลื่อนพลหรือเตรียมรับมือกับภารกิจสุดหิน

อดีตนาวิกโยธินรายหนึ่งถึงกับเข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่า “ในฐานะนาวิกโยธิน ผมต้องบอกคุณว่า… อาหารแบบนี้แหละครับที่เตรียมไว้สำหรับก่อนออกรบ ปกติเราก็กินกันธรรมดาทั่วไป แต่พอถึงเวลาต้องลุยเมื่อไหร่ เราถึงจะได้กินล็อบสเตอร์และปูแบบนี้”

งานนี้ทำเอาหลายคนแอบใจหายและเป็นห่วงแทนคุณพ่อ แต่คดีก็พลิกอีกรอบครับ! เพราะจริงๆ แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้อยู่เต็มอก ตั้งแต่แรกแล้วว่ามื้อหรูนี้หมายถึงอะไร แต่เขาเลือกที่จะโพสต์ด้วยอารมณ์ขันและมุมมองเชิงบวก เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับลูกชายที่กำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่

คุณพ่อได้เข้าไปตอบคอมเมนต์แบบชิลๆ ว่า “ฉันรู้เรื่องนี้ดีน่า”

เมื่อความจริงเปิดเผย บรรยากาศในช่องคอมเมนต์ก็เปลี่ยนเป็นความอบอุ่นและซาบซึ้งทันที ชาวเน็ตและครอบครัวทหารต่างพากันเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เพราะหลายคนเข้าใจดีว่าหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องส่งลูกไปปฏิบัติหน้าที่นั้นหนักอึ้งแค่ไหน พร้อมกับทิ้งท้ายด้วยข้อความให้กำลังใจว่า

“การเป็นพ่อแม่ของทหารนั้นยากลำบาก ช่วงที่ลูกต้องไปปฏิบัติหน้าที่คือช่วงที่ยากที่สุดในชีวิต ฉันขออวยพรให้ลูกชายของคุณปลอดภัย และขอบคุณที่เขาเสียสละรับใช้ชาตินะคะ”

ด้านชาวเน็ตไทยบางส่วนเมื่ออ่านข่าวนี้ ก็อดเปรียบเทียบกับอาหารของทหารเกณฑ์ไทยไม่ได้ เพราะงบประมาณต่อวัน ทหารจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท กองทัพจะหักค่าประกอบเลี้ยงประมาณ 70 บาทต่อวัน เพื่อนำไปจัดทำอาหารรวม 3 มื้อ (เฉลี่ยตกมื้อละประมาณ 23.33 บาท) หลังจากหักค่าอาหารแล้ว จะเหลือเงินเบี้ยเลี้ยงโอนเข้าบัญชีทหารประมาณ 26 บาทต่อวัน

รูปแบบอาหาร เมนูโรงเลี้ยง จะมีกับข้าว 2 อย่างต่อมื้อ พร้อมข้าวสวยที่เติมได้ บางหน่วยอาจมีผลไม้หรือขนมหวานในบางวัน ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยพยายามยกระดับคุณภาพอาหาร มีเมนูหลากหลายขึ้น เช่น ข้าวหมกไก่, สเต๊ก, ส้มตำไก่ย่าง หรืออาหารนานาชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดูแลขวัญกำลังใจทหารใหม่

สำหรับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามหรือชายแดน จะได้รับอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (Meal Ready to Eat) ที่เน้นให้พลังงานสูงและเก็บรักษาได้นาน

แม้กองทัพจะพยายามปรับปรุง แต่ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นระยะผ่านโซเชียลมีเดียในเรื่องคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ บางหน่วยถูกแฉว่าอาหารมีปริมาณน้อย มีแต่เศษผัก หรือวิญญาณสัตว์ เนื้อสัตว์น้อยมาก มีข้อสงสัยจากสังคมว่าภาพอาหารที่ดูดีในเพจของกองทัพอาจเป็นการจัดฉากเฉพาะกิจ (PR) ซึ่งต่างจากอาหารที่ทหารได้รับประทานจริงในชีวิตประจำวัน

อาหารในแต่ละหน่วยไม่เป็นคุณภาพเดียวกัน มักขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ “ผู้บังคับบัญชา” และ “เจ้าหน้าที่สูทกรรม”

สรุปสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางล่าสุด 23 มีนาคม 69

หัวใจสำคัญของวิกฤตตอนนี้อยู่ที่ “ช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันการขนส่งถูกระงับจากการปิดล้อมของอิหร่าน ทำให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยื่นคำขาดว่า อิหร่านต้องเปิดช่องแคบนี้ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเส้นตายกำลังจะหมดลงในวันที่ 24 มีนาคม ตามเวลาประเทศไทย หากไม่ยอมทำตาม สหรัฐฯ ขู่ว่าจะถล่มโรงไฟฟ้าของอิหร่านให้ราบคาบ

ทางด้านอิหร่านก็ไม่ได้แสดงท่าทีอ่อนข้อ อ้างว่าช่องแคบยังเปิดให้ใช้งาน ยกเว้นกับกลุ่มที่รุกล้ำอธิปไตยของตน พร้อมขู่กลับว่าหากสหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน พวกเขาก็พร้อมจะปิดกั้นช่องแคบนี้แบบ 100% และจะโจมตีแหล่งน้ำมันของชาติพันธมิตรสหรัฐฯ ในอ่าวอาหรับเพื่อเป็นการเอาคืน

โลกเสี่ยงเผชิญวิกฤตพลังงานครั้งเลวร้ายที่สุด

ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกมาเตือนว่า โลกอาจเผชิญวิกฤตพลังงานที่รุนแรงกว่าวิกฤตน้ำมันในยุค 1970 เพราะตอนนี้ปริมาณน้ำมันดิบหายไปจากตลาดโลกแล้วถึง 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ความกังวลนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียร่วงระนาว (นิกเกอิของญี่ปุ่นร่วงไปเกือบ 4.8% ส่วนเกาหลีใต้ร่วงกว่า 5.5%) ขณะที่ราคาน้ำมันโลกก็กำลังผันผวนอย่างหนัก

สถานการณ์การโจมตีของแต่ละฝ่ายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล ทำให้ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บกว่า 160 คน

กองทัพอิสราเอลกำลังขยายการโจมตีเข้าไปในเลบานอน โดยพุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานสำคัญต่างๆ เพื่อตัดกำลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งอิสราเอลคาดว่าการสู้รบจะยืดเยื้อไปอีกหลายสัปดาห์

มีรายงานการโจมตีสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเมืองบันดาร์อับบาสของอิหร่าน ซึ่งเป็นเมืองท่าติดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต 1 ราย โดยสื่ออิหร่านกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของสหรัฐฯ และอิสราเอล

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ คือการทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิหร่านให้สิ้นซาก รวมถึงต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยเด็ดขาด

จากความขัดแย้งที่บานปลาย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จึงได้ออกประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ให้พลเมืองอเมริกันทั่วโลกเพิ่มความระมัดระวังตัว เพราะอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกลุ่มสนับสนุนอิหร่านได้ทุกเมื่อครับ

