เศร้า! “ผู้การเด็ด” ผบ.กรมทหารพราน 11 เสียชีวิตขณะทำภารกิจกระโดดร่ม
สูญเสียทหารฝีมือดี ผู้การเด็ด หรือ พันเอก ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ ผบ.กรมทหารพราน 11 เสียชีวิตขณะทำภารกิจกระโดดร่ม
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่า “ทบ.สูญเสีย นายทหารเสือฯฝีมือดี
กล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ รักลูกน้อง
”ผู้การเด็ด“ พันเอก ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ ผบ.กรมทหารพราน 11 เตรียมทหาร 42 จากอุบัติเหตุในภารกิจกระโดดร่ม
ผ่านมาหลายหลักสูตร โดยเฉพาะกระโดดร่มแบบต่างๆ ปีกที่หน้าอก ล้วนสะท้อน ความสามารถ และจิตใจที่กล้าหาญ เป็นทหารสายคอมแมนด์เต็มภาคภูมิ จาก ทหารเสือราชินี ที่ตอนฝึกก็เป็น ผู้นำของ “เสือฯ16 ” นามเรียกขาน “หัวหน้า201 ” เก่ง ทั้งโดดร่ม ดำน้ำ
”ผู้การเด็ด“ พันเอก ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ เป็นนายทหารลักษณะดี เท่ สมาร์ท แบบทหารเสือฯ และ เป็นผู้บังคับบัญชาที่รักและให้เกียรติลูกน้อง โดยเฉพาะในการฝึก จะถือว่าทุกคนเท่ากัน
ด้วยความสามารถ และ ลักษณะทางทหาร ทำให้น้อง ขึ้นแท่น ดาวรุ่ง ในรุ่น ตท.42 และเป็นความภาตภูมิใจของ พลโท ชัชพัชร แย้มงามเรียบ บิดา ผู้เป็นทหารนักรบ เช่นกัน ตั้งชื่อว่า ป้องรัฐ เพราะรู้ว่า ลูกชายคนนี้ จะต้องสืบสายเลือดทหาร
พันเอก ป้องรัฐ เป็นนายทหารที่ อนาคตสดใส ในสายทหารเสือฯ ก่อนมาเติบโต ใน พล.ร.11 กองพลStryker และเป็น ผบ.พัน ร.111 พัน3 ก่อนที่ ปี2568 จะรับภารกิจสำคัญ ให้ลงไปชายแดนใต้ และเป็น ผบ.กรมทหารพราน 11 ถือเป็นตัวแทนจาก ทัพภาค1 ทีืเขาภูมิใจ และชอบสวมเครื่องแบบ นักรบชุดดำ อย่างมาก
เพิ่อนพี่น้อง และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่างอาลัยจากการจากไป จากภารกิจการกระโดดร่ม ที่สัตหีบ ชลบุรี ซึ่งเป็นความถนัด และความถนัดของ ผู้การเด็ด เลยทีเดียว แต่สิ่งที่ไม่คาดฝัน ก็เกิดขึ้นได้เสมอ ท่ามกลางภาวะลมแรง
พันเอก ป้องรัฐ เพิ่งเป็นผู้นำ ในภารกิจช่วยเหลือ จนท.พิทักษ์ป่าฮาลา-บาลา ที่ถูกช้างป่าทำร้าย กลางป่าลึก ที่สุคิริน นราธิวาส โดยระดมกำลังหลายหน่วย พร้อม ฮ. MI-17 ทบ. และทีมแพทย์ทหารชายแดนใต้ เข้ากู้ภัยทางอากาศช่วยชีวิต ด้วยความยากลำบาก เมื่อ 12 มีค.2569 ที่ผ่านมา
พี่เคยพบน้องเด็ด 2 ครั้ง ครั้งแรก น่าจะ ร้อยเอก และ อีกครั้ง ตอน พันตรี ค่อยส่องดูชื่อน้อง ในโผมาตลอด ดีใจที่น้องก้าวหน้า เพราะตอนเจอกัน พี่ก็คุยแต่เรื่องคุณพ่อ เล่าวีรกรรม คุณพ่อ สมัยพี่ทำข่าวท่าน และคุยเรื่องการมาเป็นทหาร พี่บอกว่า ชื่อเพราะ ความหมายดีมาก เหมาะที่มาเป็นทหาร แบบพ่อ
ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสรวงสวรรค์ ได้โอบอุ้ม น้อง ด้วยปุยเมฆนุ่มๆ ไว้อย่างอบอุ่น และ ไม่เจ็บปวด ไปเป็นเทวดาบนฟ้า บนเวหา ที่สวยงาม กว้างใหญ่ ที่น้องในฐานะ ทหารเสือฯ นักโดดร่ม รัก และ ไปสู่ สุคติ นิจนิรันดร์”
แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี
- สลด! นักกระโดดร่มชาวอิตาลี ไลฟ์สตรีมวินาทีสุดท้ายของชีวิต ก่อนโดดจากยอดเขาเสียชีวิต
- นักบิน-ผู้โดยสาร 7 ชีวิต ระทึกกระโดดร่มหนีตาย ก่อนเครื่องบินตกในสหรัฐฯ
- คุณยาย 102 ปี กระโดดร่ม ทุบสถิติอายุมากที่สุดใน UK
