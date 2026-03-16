ข่าวต่างประเทศ

จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:59 น.
จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลเมตร ล่าสุดสวนสัตว์เข้าดูแลแล้ว เผยปรับตัวได้ดี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือจิ้งจอกสีแดงที่หลงเข้าไปติดในเรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางออกจากเมืองเซาธ์แทมตัน ประเทศอังกฤษ มายังนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระยะทางไกลกว่า 5,500 กิโลเมตร

อ้างอิงจาก สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ไม่ทราบแน่ชัดว่าจิ้งจอกตัวดังกล่าวขึ้นเรือมาได้อย่างไร ซึ่งลูกเรือพบจิ้งจอกแดงขณะกำลังเดินทางจากท่าเรือในนิวยอร์กมานิวเจอร์ซีย์ โดยทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหรัฐฯ ได้นำจิ้งจอกส่งให้สวนสัตว์บรองซ์ดูแลต่อไป

จากการพูดคุยกับสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ทำให้ทราบว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้น่าจะอายุประมาณ 2 ปี เป็นตัวผู้น้ำหนัก 5 กิโลกรัม โดยจิ้งจอกปรับตัวได้ดี แม้จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมา ซึ่งทางสวนสัตว์จะดูแลจิ้งจอกตัวนี้ให้กลับมาแข็งแรง ก่อนจะส่งไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ต่อไป ทั้งนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งไปที่ไหน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

9 นาที ที่แล้ว
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา ข่าวการเมือง

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

25 นาที ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท ตรวจหวย

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

25 นาที ที่แล้ว
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน เศรษฐกิจ

ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

30 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

31 นาที ที่แล้ว
ดิ๊งค์ กมลชนก ลูกสาวสุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

“ดิ๊งค์” ลูกสาวคนเล็ก สุรชัย สมบัติเจริญ ฝากถึงพ่อทั้งน้ำตา ขอให้จบเพียงเท่านี้

50 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา&quot; อดีตผู้ว่าฯ แดนใต้ 4 จังหวัด ผลงานเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” อดีตผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด ภาคใต้ ผลงานเพียบ

54 นาที ที่แล้ว
มดออย โวยคอนโดหรูโคราช โจรยกตู้เซฟ 250 กก. ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดี มดออย โดนโจรยกตู้เซฟ 250 กก. หายปริศนาจากคอนโด ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสภา เผยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. ลุ้น “อนุทิน” 292 เสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง ข่าวภูมิภาค

สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน อ้างรถหนักขับยาก เจอสวนกลับ &quot;พี่ก็ไม่ได้ผอม&quot; ข่าว

ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน หนักรถขับยาก เจอสวนกลับ “พี่ก็ไม่ได้ผอม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย ตรวจหวย

ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง &quot;โสภณ&quot; ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; รองประธานสภาฯ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภณ ซารัมย์” ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน ข่าว

แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก? คลิปเนทันยาฮูจิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก? คลิป เนทันยาฮู จิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา เศรษฐกิจ

แดงเถือก! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้าห์อู๋-ออฟโรด&quot; น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง บันเทิง

“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
20 ลูกเรือมยุนารี ข่าว

ภรรยา 1 ใน 20 ลูกเรืออุ้มลูกร้อเก้อ-ไม่ได้พบสามี จนท.ไม่แจ้งรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
Back to top button