จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลฯ

จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลเมตร ล่าสุดสวนสัตว์เข้าดูแลแล้ว เผยปรับตัวได้ดี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือจิ้งจอกสีแดงที่หลงเข้าไปติดในเรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางออกจากเมืองเซาธ์แทมตัน ประเทศอังกฤษ มายังนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระยะทางไกลกว่า 5,500 กิโลเมตร
อ้างอิงจาก สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ไม่ทราบแน่ชัดว่าจิ้งจอกตัวดังกล่าวขึ้นเรือมาได้อย่างไร ซึ่งลูกเรือพบจิ้งจอกแดงขณะกำลังเดินทางจากท่าเรือในนิวยอร์กมานิวเจอร์ซีย์ โดยทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหรัฐฯ ได้นำจิ้งจอกส่งให้สวนสัตว์บรองซ์ดูแลต่อไป
จากการพูดคุยกับสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ทำให้ทราบว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้น่าจะอายุประมาณ 2 ปี เป็นตัวผู้น้ำหนัก 5 กิโลกรัม โดยจิ้งจอกปรับตัวได้ดี แม้จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมา ซึ่งทางสวนสัตว์จะดูแลจิ้งจอกตัวนี้ให้กลับมาแข็งแรง ก่อนจะส่งไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ต่อไป ทั้งนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งไปที่ไหน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: