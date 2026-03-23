กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน
กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน พร้อมบริหารคลัง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ
ดั๊บเบิ้ล เอ (Double A) บริษัทกระดาษชื่อดังออกมาแจ้งข่าวว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า แม้ว่าต้นทุนจะปรับสูงขึ้นตามภาวะสงครามและราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น พร้อมระบุว่า บริษัทฯ ยังคงพร้อมดูแลผลกระทบต่อผู้ใช้กระดาษของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการให้มีสินค้าเพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้กระดาษทั้งด้านราคาและปริมาณ
โดย ดั๊บเบิ้ล เอ ประกาศ ยืนยันคงราคากระดาษในช่วงที่ต้นทุนการผลิตทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการภายใต้ระบบการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอขอบคุณความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วน และยืนยันว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และยืนราคาเดิมในช่วงนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: