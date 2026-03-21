ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท

ภรรยา “โยกเยก เชิญยิ้ม” อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดรักษาอาการกระดูกคอและหลังทับเส้นประสาท ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
การผ่าตัดรักษาอาการกระดูกคอและหลังทับเส้นประสาทผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับนักแสดงตลกชื่อดัง โยกเยก เชิญยิ้ม โดยล่าสุด 20 มีนาคม 2569 ภรรยาของโยกเยก ได้โพสต์ภาพตลกดังนอนพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด พร้อมระบุข้อความอัปเดตอาการล่าสุดให้เพื่อนพ้อง และแฟนคลับได้ทราบพร้อมกันว่า
“ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยนะคะ สบายใจหายห่วงค่ะ ตอนนี้พี่โยกเยกปลอดภัยดีแล้วค่ะ แต่ยังต้องพักดูอาการอยู่ห้อง ICU ใกล้ชิดคุณหมอ คุณพยาบาล คนไข้กำลังใจดีมาก ยิ้ม หัวเราะ พูดคุย เม้าท์ได้แล้ว ส่วนอาการหลังจากนี้คุณหมอแจ้งว่าต้องรอฟื้นตัวอีกหน่อยก่อนค่ะ
ส่วนอาการชาที่มือและขาน้อยลง มือซ้ายที่คอนโทลไม่ได้ดีขึ้นมาก ต้องรอดูที่ขาว่าเรื่องการเดินจะเป็นยังไง ต้องกายภาพไหม พี่โยกเยกฝากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ที่มาเยี่ยมทั้งที่โรงพยาบาล ที่ไลน์มา โทรมา FB Chat มา หรือช่องทางอื่นๆ ขอบคุณมากจริงๆค่ะ เดี๋ยวถ้าออกจากห้อง ICU แล้วจะอัปเดตอีกครั้งนะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ ตึกคุ้มเกล้า (ตึกแรกชั้น 1) ห้อง ICU นะคะ *ใครที่เคยมาเยี่ยมตอนผ่าตัดหัวใจน่าจะพอจำได้ห้องเดียวกัน* มี 2 ช่วงเวลานะคะ 12.00 – 13.00 น. และ 18.00 – 19.00 น.”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท
- โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ
- ชีวิตปัจจุบัน โยกเยก เชิญยิ้ม ในวันเลิกเล่นตลก กินอยู่-ทำอาชีพอะไร
- ภูมิใจ! ‘โยกเยก’ ซื้อบ้านเป็นเรือนหอให้ภรรยา แฟน ๆ ลุ้นให้มีเบบี๋
อ้างอิงจาก : FB โยกเยก เชิญยิ้ม
