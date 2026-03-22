ข่าวต่างประเทศ

นักร้องสาว ถูกคนบุกทำร้าย ช็อกแผลเต็มหน้า รอยข่วนเต็มคอ ต้นสังกัดแจงแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 13:25 น.
50
ฮยอนจอง Rolling Quartz โดนคนแปลกหน้าทำร้ายกลางถนน

ช็อกแฟนคลับ! ชเว ฮยอนจอง นักร้องสาววง Rolling Quartz ถูกคนแปลกหน้าทำร้ายร่างกาย บาดเจ็บหนัก-หน้าเป็นแผล ต้นสังกัดรุดไกล่เกลี่ยคู่กรณีจนจบเรื่อง น้อมรับผิดพร้อมคุมเข้มความปลอดภัยไม่ให้เกิดซ้ำ

แฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ หลังจากที่ ชเว ฮยอนจอง (Choi Hyun Jung) สมาชิกวงร็อกหญิงเกาหลีใต้ Rolling Quartz ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่มีรอยขีดข่วนบริเวณใบหน้าและลำคอ พร้อมกับเขียนแคปชันระบายความรู้สึกว่า “ระวังพวกคนบ้ากันด้วยนะคะ ฉันเพิ่งไปเจอเรื่องแย่ ๆ มา”

หลัง ชเว ฮยอนจอง โพสต์ภาพดังกล่าวออกไป แฟน ๆ ต่างพากันคาดเดาและตั้งคำถามถึงสาเหตุของบาดแผล ร้อนถึง Rolling Star Entertainment ต้นสังกัดของศิลปินสาว ต้องรีบออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต้นสังกัดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ฮยอนจองกำลังเดินทาง เธอได้เกิดมีปากเสียงกับบุคคลนิรนามคนหนึ่งบนท้องถนน จากนั้นสถานการณ์เริ่มตึงเครียดและอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายก็รุนแรงขึ้น จนมีการทำร้ายร่างกายกัน เป็นสาเหตุที่ทำให้ศิลปินสาวได้รับบาดเจ็บเป็นรอยถลอกบริเวณลำคอและใบหน้า

ทันทีที่เกิดเรื่อง ทางค่ายได้เข้าไปประเมินสถานการณ์ในที่เกิดเหตุทันที และได้มีการพูดคุยตกลงกับอีกฝ่าย ประนีประนอมกันจนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายสามารถเคลียร์ใจ ปรับความเข้าใจกันได้ และตกลงยุติเรื่องราวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ทางด้านฮยอนจองเองก็กำลังทบทวนการกระทำของตัวเองอย่างหนัก โดยตระหนักดีว่าการตอบโต้ของเธอในฐานะบุคคลสาธารณะอาจทำให้แฟน ๆ ต้องเป็นกังวล ขณะเดียวกันทางค่ายก็ขอน้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความบกพร่องในการดูแลศิลปิน พร้อมให้คำมั่นว่าจะดูแลความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก

ชเว ฮยอนจอง Rolling Quartz ถูกคนแปลกหน้าทำร้าย

สำหรับ Rolling Quartz เป็นวงร็อกหญิงล้วนที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2020 โดยจุดเริ่มต้นของวงนั้นก่อตั้งขึ้นในปี 2019 จากการรวมตัวกันของสองวงดนตรีคือ Rolling Girlz และ Rose Quartz ก่อนจะนำชื่อมาผสมกันเป็นชื่อวงในปัจจุบัน และเดบิวต์สร้างชื่อด้วยซิงเกิลสุดมันส์อย่าง ‘Blaze’

นับตั้งแต่วันเดบิวต์ พวกเธอยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงบนเส้นทางสายร็อกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเพิ่งปล่อยผลงานที่มีชื่อว่า Romantist ออกมาให้แฟน ๆ ได้ติดตามกัน

ชเว ฮยอนจอง Rolling Quartz
ภาพจาก Instagram : choihj0_0
ชเว ฮยอนจอง Rolling Quartz-2
ภาพจาก Instagram : choihj0_0

ข้อมูลจาก : allkpop

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

