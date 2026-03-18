ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

ตัวแม่คอนเฟิร์ม บอย ไนน์เอ็นเตอร์เทน ฟันธงข่าวลือ”ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” วันนี้มีคำตอบ สายเผือกรวมตัวด่วน!
ดูเหมือนว่าวันนี้จะต้องเรียกรวมพลคนชอบเผือกกันสักหน่อยแล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณกลาง ๆ เดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาหนาหูว่า “ดาราระดับพระเอก เลิกเมียฝรั่ง หลังเพิ่งรู้ความจริงเรื่องลูกที่เพิ่งคลอดออกไม่ใช่ลูกของตัวเอง” ซึ่งขณะนั้นก็มีคำใบ้หยุดออกมาเรื่อย ๆ ทำให้หลายคนตามใส่ใจและคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่าจะเป็นคู่ไหนที่เข้าข่ายบ้าง แต่ก็ยังไร้ซึ่งคำตอบที่แท้จริง จนประเด็นนี้ถูกกลบเงียบไป
ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”
ล่าสุด 18 มี.ค. 69 ข่าวลือ “ดาราระดับพระเอก เลิกเมียฝรั่ง หลังเพิ่งรู้ความจริงเรื่องลูกที่เพิ่งคลอดออกไม่ใช่ลูกของตัวเอง” ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง เมื่อนักข่าวบันเทิงตัวแม่อย่าง บอย ธิติพร หรือ บอย เอ็นเตอร์เทน ได้ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงประเด็นร้อนนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “วันนี้จะมีคำตอบเรื่องที่ลือ “เมียฝรั่งถูกจับได้ว่าท้องกับคนอื่นจนต้องเลิกเพราะไม่ใช่ลูกของดารา” รอเลย”
งานนี้บอกเลยว่าต่อมเผือกของชาวเน็ตถูกกระตุกแรงอีกแล้ว หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ บอย เอ็นเตอร์เทน กันยกใหญ่ พยายามช่วยกันหาคำตอบว่าใช่คนที่ตัวเองคิดหรือไม่ เพราะดาราชายบ้านเราที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติก็ไม่ได้มีมากมายนัก แต่บางส่วนก็มองว่าข่าวนี้ไม่ควรจะขุดกลับมาเล่นใหม่ เพราะทั้งคู่ก็แยกทางกันแล้ว และสงสารเด็ก อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมข่าวจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB BoyEntertain
