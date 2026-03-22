สดุดีตำรวจกล้า ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไล่ล่า 6 ล้อแหกด่าน ถูกเบียดอัดเสาไฟดับคาที่
สุดเศร้า ชัยวัฒน์ กองอุดม ตำรวจสายตรวจ สภ.ธัญบุรี จากไปขณะขี่จักรยานยนต์ไล่ล่ารถบรรทุก 6 ล้อแหกด่าน ถูกรถคนร้ายเบียดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่
วันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย ในพิธีรดน้ำศพของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี นายตำรวจผู้เสียสละที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เผยว่า ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กำลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อย และได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกไล่ติดตามรถบรรทุก 6 ล้อคันหนึ่งที่พยายามขับหลบหนีการเรียกตรวจของเจ้าหน้าที่ แต่ในระหว่างการไล่ล่าอย่างกระชั้นชิด ผู้กระทำความผิดได้ขับรถเบียดเฉี่ยวชนรถของตำรวจ เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์สายตรวจเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางอย่างจังส่งผลให้นายตำรวจหนุ่มเสีนชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
สำหรับพิธีรดน้ำศพของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยท่านผู้บังคับการฯ ได้เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
