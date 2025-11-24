สดุดีวีรบุรุษ “บัญชา ไกรศรีบารมี” หน.หน่วยทุ่งใหญ่ฯ ถูกช้างทำร้ายเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่
อาลัย “บัญชา ไกรศรีบารมี” หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ ทุ่งใหญ่นเรศวร ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ รมว.ทส. สั่งเยียวยาครอบครัวและลูก 4 คนอย่างเต็มที่สมเกียรติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า นายบัญชา ไกรศรีบารมี อายุ 45 ปี พนักงานพิทักษ์ป่า และหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ หลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสจากการถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมยกย่องนายบัญชาว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติ โดยได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบและสวัสดิการของทางราชการ
ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เป็นตัวแทนเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นทันที พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติแก่ผู้พิทักษ์ป่าผู้ล่วงลับ
สำหรับร่างของนายบัญชา ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรีตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนจะมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดในหมู่บ้านจองอั่ว ตำบลปรังเพล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเย็นวันนี้ (24 พ.ย.)
นายบัญชา ไกรศรีบารมี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวที่อำเภอสังขละบุรี มีบุตรทั้งหมด 4 คน การสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของกรมอุทยานฯ และสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
