อาลัย พยาบาลร้อยเอ็ด วัย 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก

เผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 11 ม.ค. 2569 17:32 น.
106
พยาบาลร้อยเอ็ด เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในหออายุรกรรมหญิง
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โพสต์ แสดงความเสียใจต่อการจากไปของพยาบาลวิชาชีพ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี หลังเกิดเหตุหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตระหว่างดูแลผู้ป่วยในหออายุรกรรมหญิง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกประกาศ แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี หรือพยาบาลยุ อายุ 30 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ที่เสียชีวิตอย่างสงบระหว่างปฏิบัติหน้าที่

รายงานระบุว่า พว.ยุภารักษ์ เสียชีวิตเนื่องจาก ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ในขณะที่กำลังปฏิบัติงานเวรดึก เพื่อดูแลผู้ป่วยภายในหอพักผู้ป่วยตามปกติ สร้างความเศร้าสลดให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นบุคลากรที่ทุ่มเททำงานและมีอายุยังน้อย

อาลัย พยาบาลร้อยเอ็ด วัย 30 ปี ที่จากไปอย่างกะทันหัน
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ทางประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสดุดีความดีและเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย พร้อมทั้งส่งกำลังใจและความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี สำหรับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้

