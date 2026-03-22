ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลระอุ หนุ่มพลเมืองดีเจอฟ้อง 8 ล้าน ทั้งที่ช่วยสาวตกบันได

เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 10:24 น.
54
แฟ้มภาพ

พลิกทุกความเข้าใจ คดีหญิงอเมริกันฟ้องร้องชายที่ช่วยชีวิตเธอจากการตกบันได เรียกค่าเสียหายยับฐานทำตกใจจนเสียหลัก พร้อมระบุได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

กลายเป็นประเด็นที่คนบนโลกออนไลน์ต่างตั้งคำถามถึงนิยามของคำว่า “พลเมืองดี” เมื่อเหตุการณ์ที่ควรจะจบลงด้วยคำขอบคุณ กลับกลายเป็นการสู้คดีในชั้นศาลที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 250,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 8 ล้านบาท)

เหตุการณ์นี้สื่อต่างประเทศนำเสนอเมื่อ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยโซเฟีย เรเยส (Sophia Reyes) หญิงวัย 28 ปี กำลังเดินลงบันไดและเกิดลื่นเสียหลักจนเกือบจะตกลงไปกระแทกพื้นอย่างรุนแรง ในจังหวะนั้นเอง อดัม โคลแมน (Adam Coleman) ชายหนุ่มวัย 25 ปี ที่เห็นเหตุการณ์พอดี จึงรีบพุ่งตัวเข้าไปประคองร่างของเธอไว้ได้ทันก่อนที่ศีรษะของหญิงสาวจะฟาดกับขอบบันได ซึ่งการตัดสินใจที่รวดเร็วนี้อาจช่วยป้องกันไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส

กล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่โซเฟียตกบันได
ภาพ @Facebook

เรื่องราวที่ดูเหมือนฮีโร่ช่วยชีวิตกลับกลายเป็นฝันร้ายของพลเมืองดี เมื่อโซเฟียตัดสินใจยื่นฟ้องอดัมเพียง 2 วันหลังจากเกิดเหตุ โดยให้เหตุผลในการฟ้องร้องที่ทำเอาหลายคนต้องตกตะลึง

ข้ออ้างในคำฟ้องของฝ่ายหญิง

โซเฟียระบุว่า เธอกำลังเดินลงบันไดตามปกติ แต่อดัมกลับปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันจนทำให้เธอตกใจ เป็นเหตุให้เสียการทรงตัวและลื่นล้ม

เธออ้างว่าได้รับบาดเจ็บ มีรอยฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกาย และที่สำคัญคือเกิดสภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจ (Psychological Trauma) จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้าง โดยเผยให้เห็นวินาทีที่โซเฟียลื่นล้มลงไปเองก่อน และเป็นอดัมที่รีบกระโจนเข้าไปรับร่างของเธอไว้ได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่ร่างกายจะกระแทกขั้นบันไดอย่างรุนแรง

คดีนี้กลายเป็นไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความลักลั่นย้อนแย้ง เพราะในขณะที่หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่าเขาคือผู้ที่ช่วยบรรเทาความสูญเสีย แต่อีกฝ่ายกลับมองว่าความหวังดีนั้นคือต้นเหตุของความตระหนกที่นำไปสู่อุบัติเหตุ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button