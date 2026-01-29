กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่
กองทัพอากาศ แสดงความอาลัย 2 นักบิน เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงใหม่ พร้อมงดแชร์ภาพที่เกิดเหตุเพื่อให้เกียรติครอบครัว
จากเหตุการณ์เครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 หรือ AT-6TH สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 เกิดประสบอุบัติเหตุตกระหว่างการปฏิบัติภารกิจฝึกบิน ค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue) เมื่อเวลา 10.20 น. บริเวณพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร
จากอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 นาย ได้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ ทำหน้าที่เป็นครูการบิน (นักบินที่ 1) และ เรืออากาศเอก กรวิชญ์ เจนคิด (นักบินที่ 2)
ขณะที่ กองทัพอากาศไทย โพสต์ขอความแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “กองทัพอากาศ ขอแสดงความอาลัยต่อนักบินผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอสดุดีในความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และการอุทิศตน เพื่อประเทศชาติซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของชายชาติทหาร
เพื่อแสดงความเคารพและความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กองทัพอากาศขอความร่วมมือ “งดเผยแพร่” ภาพนักบินและอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ”
