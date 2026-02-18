ข่าว

โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนอย่ามา คนแห่ยกนิ้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 12:22 น.
185
โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนอย่ามา คนแห่ยกนิ้ว

แชร์สนั่นโซเชียล โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนจริง ไม่ต้องสมัคร เมนต์ถล่มยกเป็นแบบอย่างการศึกษา

โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โพสต์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังระบุชัดเจนว่า โรงเรียนแห่งนี้มีระบบ “การเรียนซ้ำชั้น” และส่งสารตรงไปถึงผู้ปกครองและนักเรียนว่า หากไม่ได้ตั้งใจเรียนจริง ขอไม่แนะนำให้สมัครเข้าเรียน

ในประกาศระบุว่า โรงเรียนพร้อมให้ความรู้และดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจเรียน แต่หากไม่พร้อมทุ่มเทกับการเรียน การสมัครเข้าเรียนอาจไม่ใช่คำตอบ เพราะโรงเรียนยึดหลักคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม มียอดกดถูกใจกว่า 7,700 ครั้ง แชร์มากกว่า 6,300 ครั้ง และมีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกว่า 300 ความเห็น ส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วย พร้อมมองว่าเป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมาและสะท้อนความจริงของระบบการศึกษา

หลายคอมเมนต์ระบุว่า โรงเรียนไม่ได้ต้องการคัดเด็กออก แต่ต้องการเป็นพื้นที่ของคนที่อยากเรียนจริง ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตและวุฒิการศึกษาที่มีคุณค่า ขณะที่บางส่วนยกให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่กล้ายืนหยัดเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของผู้เรียน

กระแสดังกล่าวทำให้โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ถูกพูดถึงในฐานะ “โรงเรียนที่พูดตรง” ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของระบบการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ มากกว่าการผ่านไปตามระบบเพียงอย่างเดียว

โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนอย่ามา คนแห่ยกนิ้ว

ทั้งนี้ การศึกษาไทยตามกฎหมายมีระบบซ้ำชั้น ให้อำนาจของสถานศึกษาในการพิจารณาเมื่อผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล หากผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00 หรือติด 0, ร, มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน จะเข้าเกณฑ์ต้องเรียนซ้ำชั้นหรือเรียนซ้ำรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถก่อนเลื่อนชั้น

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการให้เด็กเรียนซ้ำชั้น เพราะเชื่องานวิจัยบางส่วนว่าการซ้ำชั้นมัก ไม่ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นในระยะยาว แต่อาจทำให้เด็กขาดความมั่นใจ เสียความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อน

กระทรวงศึกษาธิการเอง เน้นนโยบาย “ซ่อมจนกว่าจะผ่าน” ให้โอกาสเด็กสอบแก้ตัว หรือเรียนเสริมในจุดที่ขาด เพื่อให้เลื่อนชั้นไปพร้อมเพื่อนได้แทนการเสียเวลาเรียนใหม่ทั้งปี การมีเด็กซ้ำชั้นส่งผลต่อการบริหารจัดการจำนวนนักเรียนต่อห้อง แผนการรับนักเรียนใหม่ และงบประมาณรายหัวที่สถานศึกษาได้รับ

ด้านผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่าการซ้ำชั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและเสียเวลา โรงเรียนจึงมักเลือกวิธีประนีประนอมด้วยการให้ “แก้ตัว” หรือทำกิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ในบางยุคสมัยมีนโยบายผลักดันให้โรงเรียนลดจำนวนเด็กที่ติดผลการเรียนค้างคาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มสถิติตัวเลขประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่ นโยบาย No Zero (ปลอด 0, ร, มส)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

12 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

39 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 12:22 น.
185
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button