โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนอย่ามา คนแห่ยกนิ้ว
แชร์สนั่นโซเชียล โรงเรียนดังระยอง ประกาศ “มีระบบเรียนซ้ำชั้น” ไม่ตั้งใจเรียนจริง ไม่ต้องสมัคร เมนต์ถล่มยกเป็นแบบอย่างการศึกษา
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โพสต์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังระบุชัดเจนว่า โรงเรียนแห่งนี้มีระบบ “การเรียนซ้ำชั้น” และส่งสารตรงไปถึงผู้ปกครองและนักเรียนว่า หากไม่ได้ตั้งใจเรียนจริง ขอไม่แนะนำให้สมัครเข้าเรียน
ในประกาศระบุว่า โรงเรียนพร้อมให้ความรู้และดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจเรียน แต่หากไม่พร้อมทุ่มเทกับการเรียน การสมัครเข้าเรียนอาจไม่ใช่คำตอบ เพราะโรงเรียนยึดหลักคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม มียอดกดถูกใจกว่า 7,700 ครั้ง แชร์มากกว่า 6,300 ครั้ง และมีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกว่า 300 ความเห็น ส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วย พร้อมมองว่าเป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมาและสะท้อนความจริงของระบบการศึกษา
หลายคอมเมนต์ระบุว่า โรงเรียนไม่ได้ต้องการคัดเด็กออก แต่ต้องการเป็นพื้นที่ของคนที่อยากเรียนจริง ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตและวุฒิการศึกษาที่มีคุณค่า ขณะที่บางส่วนยกให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่กล้ายืนหยัดเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของผู้เรียน
กระแสดังกล่าวทำให้โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ถูกพูดถึงในฐานะ “โรงเรียนที่พูดตรง” ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของระบบการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ มากกว่าการผ่านไปตามระบบเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ การศึกษาไทยตามกฎหมายมีระบบซ้ำชั้น ให้อำนาจของสถานศึกษาในการพิจารณาเมื่อผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล หากผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00 หรือติด 0, ร, มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน จะเข้าเกณฑ์ต้องเรียนซ้ำชั้นหรือเรียนซ้ำรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถก่อนเลื่อนชั้น
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการให้เด็กเรียนซ้ำชั้น เพราะเชื่องานวิจัยบางส่วนว่าการซ้ำชั้นมัก ไม่ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นในระยะยาว แต่อาจทำให้เด็กขาดความมั่นใจ เสียความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อน
กระทรวงศึกษาธิการเอง เน้นนโยบาย “ซ่อมจนกว่าจะผ่าน” ให้โอกาสเด็กสอบแก้ตัว หรือเรียนเสริมในจุดที่ขาด เพื่อให้เลื่อนชั้นไปพร้อมเพื่อนได้แทนการเสียเวลาเรียนใหม่ทั้งปี การมีเด็กซ้ำชั้นส่งผลต่อการบริหารจัดการจำนวนนักเรียนต่อห้อง แผนการรับนักเรียนใหม่ และงบประมาณรายหัวที่สถานศึกษาได้รับ
ด้านผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่าการซ้ำชั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและเสียเวลา โรงเรียนจึงมักเลือกวิธีประนีประนอมด้วยการให้ “แก้ตัว” หรือทำกิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ในบางยุคสมัยมีนโยบายผลักดันให้โรงเรียนลดจำนวนเด็กที่ติดผลการเรียนค้างคาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มสถิติตัวเลขประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่ นโยบาย No Zero (ปลอด 0, ร, มส)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: