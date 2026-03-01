เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย สิ้นสุดตำนาน 55 ปี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมอำลาครั้งสุดท้ายขึ้น ก่อนจะปิดกิจการถาวร หลังอยู่คู่วงการการศึกษามาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี โดยได้มีการไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน ทำให้ได้เห็นบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของเหล่านักเรียนที่จำใจต้องโบกมือลาคุณครูที่รัก โรงเรียนที่ดี ผอ.ที่น่ารัก เพื่อน ๆ ที่อยู่ร่วมทำกิจกรรมกันมาแบบถาวร

ขณะเดียวกันศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรก ๆ รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ และเสียดาย นอกจากนั้นยังขอบคุณโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนด้วยที่ดูแลให้ความรู้บุตรหลานมาอย่างดีและยาวนานได้ขนาดนี้ จะเก็บเป็นภาพความทรงจำตลอดไป

