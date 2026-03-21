บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”
บรูซ วิลลิส (Bruce Willis) อดีตพระเอกนักบู๊ระดับตำนานจาก Die Hard ฉลองวันเกิดครบรอบ 71 ปี อย่างอบอุ่นท่ามกลางสมาชิกครอบครัว โดยมีการเผยแพร่ภาพสุดประทับใจขณะที่เขาได้รับจูบอันแสนหวานจาก “ลูเอตตา” หลานสาววัย 2 ขวบ (ลูกสาวของรูเมอร์ วิลลิส) ท่ามกลางการต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
เอ็มมา เฮมมิง (Emma Heming) ภรรยาของดาราอาวุโส เปิดใจผ่านพอดแคสต์โดยเป็นการอัปเดตสุขภาพที่น่าใจหายแต่แฝงด้วยความหวัง โดยเธอเผยว่า “บรูซ” ไม่เคยรับรู้หรือเชื่อมโยงได้เลยว่าตัวเองกำลังป่วย เขามองว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องปกติ ซึ่งฝ่ายหญิงถือว่านี่คือ “พรและคำสาป” ในเวลาเดียวกัน
เธอเชื่อว่า การที่เขาไม่รู้ตัวนั้นไม่ใช่การปฏิเสธความจริง แต่เป็นวิธีการที่สมองช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานใจ
“ฉันดีใจที่เขาไม่รู้เรื่องนี้” เอ็มมา กล่าว
ต่างจากโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ของบรูซ วิลลิส บนวัย 71 กะรัต ส่งผลต่อบุคลิกภาพและการสื่อสารเป็นหลัก แต่เขายังคงจดจำคนรอบข้างได้ทุกคนและยังคงมีตัวตนอยู่ครบถ้วนในร่างกายของเขา
เส้นทางการต่อสู้ จาก “ภาวะเสียการสื่อความ” สู่ “สมองเสื่อมส่วนหน้า”
สื่อต่างประเทศรายงานถึงอาการป่วยของดาวค้างฟ้าฮอลลีวูดรายนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นระยะ
ปี 2565 – ประกาศอำลาวงการหลังวินิจฉัยพบภาวะเสียการสื่อความ (Aphasia)ซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจและการใช้ภาษา
ปี 2566 – ครอบครัวแถลงยืนยันว่าเขาป่วยเป็น โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (Frontotemporal Dementia) ซึ่งมักพบในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 60 ปี โดยมีอาการเด่นคือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ และพูดลำบาก
ขณะที่ในวันเกิดปีนี้ เดมี มัวร์ อดีตภรรยา ได้โพสต์ภาพบรูซกับหลานสาวพร้อมข้อความสั้นๆ ที่กินใจว่า “สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความรัก สุขสันต์วันเกิด บีดับเบิลยู (BW)” ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวที่คอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด โดยอดีตดารารุ่นเก๋าเพิ่งจะมีอายุครบ 71 ปี ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา
แม้การสื่อสารจะยากลำบากและการรับรู้จะเลือนลาง แต่ภาพความรักระหว่างปู่กับหลานของบรูซ วิลลิส ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “ความทรงจำของหัวใจ” นั้นทรงพลังกว่าความเจ็บป่วยทางสมองใดๆ.
บันเทิงต่างประเทศ สำรวจทุกซอกมุมแวดวงฮอลลีวู้ด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: