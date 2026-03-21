บันเทิง

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี เมียเผย “เขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 21 มี.ค. 2569 16:20 น.
51
ภาพ @IG

บรูซ วิลลิส (Bruce Willis) อดีตพระเอกนักบู๊ระดับตำนานจาก Die Hard ฉลองวันเกิดครบรอบ 71 ปี อย่างอบอุ่นท่ามกลางสมาชิกครอบครัว โดยมีการเผยแพร่ภาพสุดประทับใจขณะที่เขาได้รับจูบอันแสนหวานจาก “ลูเอตตา” หลานสาววัย 2 ขวบ (ลูกสาวของรูเมอร์ วิลลิส) ท่ามกลางการต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

เอ็มมา เฮมมิง (Emma Heming) ภรรยาของดาราอาวุโส เปิดใจผ่านพอดแคสต์โดยเป็นการอัปเดตสุขภาพที่น่าใจหายแต่แฝงด้วยความหวัง โดยเธอเผยว่า “บรูซ” ไม่เคยรับรู้หรือเชื่อมโยงได้เลยว่าตัวเองกำลังป่วย เขามองว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องปกติ ซึ่งฝ่ายหญิงถือว่านี่คือ “พรและคำสาป” ในเวลาเดียวกัน

เธอเชื่อว่า การที่เขาไม่รู้ตัวนั้นไม่ใช่การปฏิเสธความจริง แต่เป็นวิธีการที่สมองช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานใจ

“ฉันดีใจที่เขาไม่รู้เรื่องนี้” เอ็มมา กล่าว

เอ็มม่า เฮมมิง ภรรยาที่แต่งงานกับบรูซ วิลลิส ตั้งแต่ปี 2009
ภาพ IG @emmahemingwillis
บรูซ วิลลิสและเอมมา ก่อนที่ฝ่ายชายจะล้มป่วย
ภาพ IG @emmahemingwillis
เอ็มม่า เฮมมิง เผยว่า บรูซ วิลลิส ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคสมองเสื่อม
ภาพ IG @emmahemingwillis

ต่างจากโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้า (FTD) ของบรูซ วิลลิส บนวัย 71 กะรัต ส่งผลต่อบุคลิกภาพและการสื่อสารเป็นหลัก แต่เขายังคงจดจำคนรอบข้างได้ทุกคนและยังคงมีตัวตนอยู่ครบถ้วนในร่างกายของเขา

เส้นทางการต่อสู้ จาก “ภาวะเสียการสื่อความ” สู่ “สมองเสื่อมส่วนหน้า”

สื่อต่างประเทศรายงานถึงอาการป่วยของดาวค้างฟ้าฮอลลีวูดรายนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นระยะ

ปี 2565 – ประกาศอำลาวงการหลังวินิจฉัยพบภาวะเสียการสื่อความ (Aphasia)ซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจและการใช้ภาษา

ปี 2566 – ครอบครัวแถลงยืนยันว่าเขาป่วยเป็น โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า (Frontotemporal Dementia) ซึ่งมักพบในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 60 ปี โดยมีอาการเด่นคือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ และพูดลำบาก

ขณะที่ในวันเกิดปีนี้ เดมี มัวร์ อดีตภรรยา ได้โพสต์ภาพบรูซกับหลานสาวพร้อมข้อความสั้นๆ ที่กินใจว่า “สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความรัก สุขสันต์วันเกิด บีดับเบิลยู (BW)” ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวที่คอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิด โดยอดีตดารารุ่นเก๋าเพิ่งจะมีอายุครบ 71 ปี ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา

แม้การสื่อสารจะยากลำบากและการรับรู้จะเลือนลาง แต่ภาพความรักระหว่างปู่กับหลานของบรูซ วิลลิส ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “ความทรงจำของหัวใจ” นั้นทรงพลังกว่าความเจ็บป่วยทางสมองใดๆ.

บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิด 71 ปี กับหลานสาววัย 2 ขวบ
ภาพ IG @demimoore
หลานสาวอายุ 2 ขวบ จูบแก้มบรูซ วิลลิส ในวัย 71 ปี
ภาพ IG @demimoore
เดมี มัวร์ อดีตภรรยาของบรูซวิลลิส
ภาพ IG @demimoore

บันเทิงต่างประเทศ สำรวจทุกซอกมุมแวดวงฮอลลีวู้ด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บรูซ วิลลิส ฉลองวันเกิดวัย 71 ปี

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button