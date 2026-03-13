ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท

ตลกดัง “โยกเยก เชิญยิ้ม” ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี
เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย สำหรับนักแสดงตลกร่างใหญ่ โยกเยก เชิญยิ้ม โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเข้ารับการรักษาตัวจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ล่าสุด โยกเยก ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่ากำลังจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วน หลังมีอาการมือชาทั้งสองข้าง ก่อนที่หมอตรวจเจอว่า กระดูกหลังและคอทับเส้นประสาท ซึ่งเป็นมานานแล้วแต่เพิ่งเริ่มออกอาการ ทำให้ต้องเข้าผ่าตัดเพื่อรักษาทันที
“ขออัพเดทหน่อยนะครับ ปีนี้เป็นปีของผมจริง ๆ นะ ผมขอเรียกปีนี้ว่า โรครุมเรา ละกันนะครับ
ตอนต้นปีผมได้เข้ารับการรักษาโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอย่างที่ทุกคนทราบกันครับ พอหลังจากที่ผมใด้จี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วมันดีขึ้นมากเลยครับ แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตามที่คุณหมอบอกครับ ผ่านไปไม่กี่วัน ผมมีอาการมือชาทั้งสองข้างเลยครับ….อ่าวววววว!!!!! เกิดไรขึ้น ผมก็อดทนรอคิดว่ามันจะหายไปเอง จนผ่านมาเกือบเดือนก็ไม่ดีขึ้นครับ จนต้องมาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาทครับว่ามันเกิดจากอะไร
คุณหมอท่านก็นัด MRI ทั้งคอและหลังด้วยเลยครับ ตั้งแต่เจอคุณหมอจนทำMRIและคุณหมอนัดฟังผลก็…สองอาทิตพอดีครับ สรุปแล้วผมเป็น… กระดูกคอและหลังทับเส้นประสาทครับ OMG!!! คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นมานานแล้ว แต่เพิ่งมีอาการ สุดท้ายคือต้องผ่าตัดทั้งคอและหลังเลยครับ ขอบคุณ อ.พล มากเลยครับที่รักษาให้ผมและพี่ ๆ พยาบาลที่น่ารักทุกท่านครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนนนน”
อ้างอิงจาก : FB โยกเยก เชิญยิ้ม
