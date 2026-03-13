ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:44 น.
78
ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท

ตลกดัง “โยกเยก เชิญยิ้ม” ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี

เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย สำหรับนักแสดงตลกร่างใหญ่ โยกเยก เชิญยิ้ม โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเข้ารับการรักษาตัวจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ล่าสุด โยกเยก ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่ากำลังจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วน หลังมีอาการมือชาทั้งสองข้าง ก่อนที่หมอตรวจเจอว่า กระดูกหลังและคอทับเส้นประสาท ซึ่งเป็นมานานแล้วแต่เพิ่งเริ่มออกอาการ ทำให้ต้องเข้าผ่าตัดเพื่อรักษาทันที

“ขออัพเดทหน่อยนะครับ ปีนี้เป็นปีของผมจริง ๆ นะ ผมขอเรียกปีนี้ว่า โรครุมเรา ละกันนะครับ

ตอนต้นปีผมได้เข้ารับการรักษาโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอย่างที่ทุกคนทราบกันครับ พอหลังจากที่ผมใด้จี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วมันดีขึ้นมากเลยครับ แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตามที่คุณหมอบอกครับ ผ่านไปไม่กี่วัน ผมมีอาการมือชาทั้งสองข้างเลยครับ….อ่าวววววว!!!!! เกิดไรขึ้น ผมก็อดทนรอคิดว่ามันจะหายไปเอง จนผ่านมาเกือบเดือนก็ไม่ดีขึ้นครับ จนต้องมาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาทครับว่ามันเกิดจากอะไร

คุณหมอท่านก็นัด MRI ทั้งคอและหลังด้วยเลยครับ ตั้งแต่เจอคุณหมอจนทำMRIและคุณหมอนัดฟังผลก็…สองอาทิตพอดีครับ สรุปแล้วผมเป็น… กระดูกคอและหลังทับเส้นประสาทครับ OMG!!! คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นมานานแล้ว แต่เพิ่งมีอาการ สุดท้ายคือต้องผ่าตัดทั้งคอและหลังเลยครับ ขอบคุณ อ.พล มากเลยครับที่รักษาให้ผมและพี่ ๆ พยาบาลที่น่ารักทุกท่านครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนนนน”

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท-2 ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท-1

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB โยกเยก เชิญยิ้ม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม” บันเทิง

“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

21 วินาที ที่แล้ว
เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

5 นาที ที่แล้ว
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

31 นาที ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ &quot;มยุรี นารี&quot; ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

37 นาที ที่แล้ว
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี ข่าว

จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

44 นาที ที่แล้ว
ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น บันเทิง

ยังไง? ร็อคกี้-ดิ๊งค์ สมบัติเจริญ พร้อมใจโพสต์ข้อความเดือด คนแห่ใส่ใจเกิดอะไรขึ้น

49 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 16/3/69 คัดเน้นๆ สายฟันห้ามพลาด ลุ้นรวยรับวันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซันนี่ แบกเป้เกอร์ แฉซ้ำ! เกาะพะงันนอมินีพุ่ง หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2 ข่าว

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์ย้ำ คนอิสราเอลกว้านซื้อที่ดิน “เกาะพะงัน” หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ เฉลยอายุจริง น็อต วิศรุต บันเทิง

อายุจริง น็อต วิศรุต ฟิตหุ่นปัง หน้าเด็กโกงอายุ โซเชียลอึ้ง แทบไม่เชื่อสายตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมจตาบา คาเมเนอี&quot; ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ ข่าวต่างประเทศ

โมจตาบา คาเมเนอี ประกาศเดินหน้าปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แม้ยังไร้เงาผู้นำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.อ๊อด เผยนิสัย ตระกูลชาห์ เจ้าของเรือมยุรีนารี รวยหมื่นล้าน แต่ติดดินมาก ข่าว

อ.อ๊อด เผยนิสัย เจ้าของเรือมยุรีนารี รวยหมื่นล้าน แต่ติดดินมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เรือมยุรี นารี เผชิญเหตุโจมตีฮอร์มุซ รับงวด 16 มี.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เรือมยุรี นารี โดนโจมตีฮอร์มุซ หวยงวด 16 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตลกดัง ต้องเข้าผ่าตัดด่วน หลังตรวจเจอกระดูกคอ-หลังทับเส้นประสาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผุ้โดยสารสงสัยแท็กซี่มิเตอร์พุ่งไม่ถึง 10 วินาทีเด้งขึ้น 2 บาท ผิดปกติไหม ข่าว

ปกติไหม? แท็กซี่มิเตอร์พุ่งรัว ๆ ไม่ถึง 10 วินาทีเด้ง 2 บาท โซเชียลเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบิน KC-135 สหรัฐฯ ตกในอิรัก กองทัพปัดถูกยิง แต่กลุ่มติดอาวุธอ้างผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กสิกร ปิดปรับปรุงระบบเดือนมีนาคม 69 โอนเงินไม่ได้ เศรษฐกิจ

ธ.กสิกร ปิดปรับปรุงระบบเดือนมีนาคม 69 โอนเงินไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โต้คนด้อยค่า แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ลั่น อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ข่าว

กัน จอมพลัง โต้คนด้อยค่า แผนเจ็ตสกีช่วยลูกเรือไทย ลั่น อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูษี เชิญยิ้ม เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนชาวเน็ตเสพสื่อแบบมีสติ บันเทิง

ชูษี เคลียร์ดราม่า หม่ำ จ๊กมก ปมลิขสิทธิ์ แหยม ยโสธร ลั่น แค่เล่นมุกตลก เตือนเสพสื่อแบบมีสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย อาร์สยาม เลิกดีเจแมน บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม ยอมรับเลิก ดีเจแมน ปัญหาถาโถม ขอโฟกัสลูก ไม่เปิดรับรักใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น PSL 12 มี.ค. 69 รีบาวด์ 1.44% ปิด 7.05 บาท หลังวันก่อนหน้าร่วงแรง 7.33% จากแรงกังวลเหตุเรือมยุรี นารี ถูกโจมตี เศรษฐกิจ

หุ้น PSL 12 มี.ค. 69 รีบาวด์ 1.44% ปิด 7.05 บาท หลังวันก่อนหน้าร่วงแรง 7.33% จากแรงกังวลเหตุเรือมยุรี นารี ถูกโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านมีแร่สร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญสงครามของทำเนียบขาว เตือน อิหร่านสร้างนิวเคลียร์ได้ 16 ลูก สหรัฐกำลังติดกับดัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายพิการสุดทน เข็นวีลแชร์ขวางรถเมล์ หลังถูกคนขับเมินไม่จอดรับ 3 คันรวด ข่าว

ชายพิการสุดทน เข็นวีลแชร์ขวางรถเมล์ หลังถูกคนขับเมินไม่จอดรับ 3 คันรวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก &#039;สามีแห่งชาติ&#039; ลั่น &quot;เพ้อเจ้อ รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย&quot; บันเทิง

อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก ‘สามีแห่งชาติ’ ลั่น “เพ้อเจ้อ รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ผู้ประกาศข่าวระดับตำนาน ยืดหยัดตั้งแต่ 9/11 จนถึงวิกฤตโควิด-19 บันเทิง

สิ้นแล้ว ผู้ประกาศข่าวระดับตำนาน ยืดหยัดตั้งแต่ 9/11 จนถึงวิกฤตโควิด-19

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 13 มี.ค. 2569 10:44 น.
78
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ผู้กุมบังเหียนการทูตท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

ประวัติ มันซูร์ ชากิบ เมห์ร ทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ &quot;มยุรี นารี&quot;

สถานทูตอิหร่าน ในแอฟริกาใต้ โพสต์เยาะเย้ยลูกเรือไทย หลังสละเรือ “มยุรี นารี”

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
จ่าพิชิต เผยแผนขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ เสี่ยงถูกโจมตี

จ่าพิชิต เตือนแรง ขี่เจ็ตสกีลุยช่องแคบฮอร์มุซ ลั่น มีคนเคยถูกยิงดับ ใครไปขอให้โชคดี

เผยแพร่: 13 มีนาคม 2569
Back to top button