โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 16:46 น.
อาการล่าสุด “โยกเยก เชิญยิ้ม” หลังป่วย ลิ้นหัวใจ และ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ ยังคงต้องรักษา แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกชื่อดังระดับตำนาน ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีร่างกายสูงใหญ่ทำให้ โยกเยก เชิญยิ้ม แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่พักหลังหลายคนคงจะได้ยินข่าวอาการป่วยของเขาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งตลกดังก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไปเมื่อไม่นานมานี้

ล่าสุด โยกเยก เชิญยิ้ม ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของเจ้าตัวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ท่ามกลางความเป็นห่วงของเหล่าแฟนคลับและคนใกล้ชิดที่ต่างก็ส่งกำลังใจให้ตลกดังหายจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนี้

“อัปเดตอาการครับ ลิ้นหัวใจที่อาจารย์วรพจน์ท่านซ่อมให้ ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร Vorapot Vitayakritsirikul ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ แต่อาการที่ยังคงต้องรักษาต่อไปคือ หัวใจเต้นพริ้ว(หัวใจเต้นผิดจังหวะ) เกิดจากกระแสไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติครับ ซึ่งยังต้องรอฟังผลวินิจฉัยเพื่อรักษาต่อกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระแสไฟฟ้าหัวใจโดนตรง ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับ”

โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ หัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ-1 โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ หัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ-2

แฟนคลับคอมเมนต์ แฟนคลับคอมเมนต์- แฟนคลับคอมเมนต์-1 แฟนคลับคอมเมนต์-2

