โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ

อาการล่าสุด “โยกเยก เชิญยิ้ม” หลังป่วย ลิ้นหัวใจ และ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ ยังคงต้องรักษา แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ
นับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกชื่อดังระดับตำนาน ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีร่างกายสูงใหญ่ทำให้ โยกเยก เชิญยิ้ม แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่พักหลังหลายคนคงจะได้ยินข่าวอาการป่วยของเขาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่งตลกดังก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไปเมื่อไม่นานมานี้
ล่าสุด โยกเยก เชิญยิ้ม ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของเจ้าตัวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ท่ามกลางความเป็นห่วงของเหล่าแฟนคลับและคนใกล้ชิดที่ต่างก็ส่งกำลังใจให้ตลกดังหายจากอาการป่วยและกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนี้
“อัปเดตอาการครับ ลิ้นหัวใจที่อาจารย์วรพจน์ท่านซ่อมให้ ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร Vorapot Vitayakritsirikul ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ แต่อาการที่ยังคงต้องรักษาต่อไปคือ หัวใจเต้นพริ้ว(หัวใจเต้นผิดจังหวะ) เกิดจากกระแสไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติครับ ซึ่งยังต้องรอฟังผลวินิจฉัยเพื่อรักษาต่อกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระแสไฟฟ้าหัวใจโดนตรง ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชีวิตปัจจุบัน โยกเยก เชิญยิ้ม ในวันเลิกเล่นตลก กินอยู่-ทำอาชีพอะไร
- ภูมิใจ! ‘โยกเยก’ ซื้อบ้านเป็นเรือนหอให้ภรรยา แฟน ๆ ลุ้นให้มีเบบี๋
อ้างอิงจาก : FB โยกเยก เชิญยิ้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: