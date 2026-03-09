ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ มาสเตอร์เมนเทอร์ The Face Men ราชนิกุลสายลุย ทายาทคนทำหนัง ผลงานปัง แม่ทัพดันซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทย
หากพูดถึงบุคคลในวงการบันเทิงไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทั้งในมุมของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และการบริหารธุรกิจแพลตฟอร์มสตรีมมิง ชื่อของ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล หรือที่ใครๆ ก็เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “คุณชายอดัม” จะต้องติดอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ อย่างแน่นอน
โปรไฟล์ของผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาคือสายเลือดคนทำหนังตัวจริงที่ขับเคลื่อนวงการด้วยฝีมือและวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ จนถูกรับเลือกให้มาเป็น มาสเตอร์เมนเทอร์ รายการ The Face Men Thailand
สายเลือดผู้กำกับระดับตำนาน
คุณชายอดัม เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นโอรสในผู้กำกับระดับตำนานอย่าง หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านมุ้ย) กับหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณชายซึมซับสายเลือดคนทำหนังมาตั้งแต่เด็ก ก่อนจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปคว้าใบปริญญาด้านการสร้างภาพยนตร์จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาวงการบันเทิงไทย
ผู้บุกเบิกยุคดิจิทัลและงานเบื้องหลังระดับชาติ
เส้นทางในวงการของคุณชายอดัมไม่ได้เริ่มต้นจากการใช้ชื่อเสียงของครอบครัว แต่เขาเริ่มลุยงานด้วยตัวเองจากการเป็นพิธีกรรายการวิทยุ และเป็นผู้บุกเบิกสื่อออนไลน์ในยุคแรกๆ ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ FuKDuK (ฟุ๊คดุ๊ค) แพลตฟอร์มทีวีอินเทอร์เน็ตสุดล้ำตั้งแต่ปี 2550 ควบคู่ไปกับการจัดรายการวิทยุที่คลื่นความคิด F.M. 96.5 Mhz
ความเก่งกาจด้านโปรดักชันและสื่อออนไลน์ ทำให้คุณชายได้รับความไว้วางใจให้คุมบังเหียนเป็นผู้กำกับกองสาม ในอภิมหาโปรเจกต์ภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เท่านั้นยังไม่พอ คุณชายยังเหมาหน้าที่ดูแลสื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สินค้าลิขสิทธิ์ การ์ดเกม หนังสือปูมเบื้องหลัง และสื่อสนับสนุนภาพยนตร์ทุกรูปแบบ เรียกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้การตลาดของหนังเรื่องนี้เข้าถึงคนดูทั่วประเทศ
ปล่อยของบนเก้าอี้ผู้กำกับ จัดเต็มตั้งแต่นักสืบยันซอมบี้
ในพาร์ตของการเป็นผู้กำกับ คุณชายอดัมก็มีผลงานที่สร้างความฮือฮาและแปลกใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสุดดิบอย่าง “สารวัตรหมาบ้า” (ปี 2556) และที่สร้างความแหวกแนวสุดๆ คือการปลุกชีพซอมบี้ในยุคโบราณกับภาพยนตร์เรื่อง “ผีห่าอโยธยา” (ปี 2558)
นอกจากหนังใหญ่แล้ว คุณชายยังกระโดดมากำกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์” ถึง 3 ภาค (องค์ประกันหงสา, ประกาศอิสรภาพ และศึกบ้านสระเกศ) รวมถึงซีรีส์ระทึกขวัญอย่าง ตีสามเดอะซีรีส์ ตอน Viral Vlogger และ Remember 15 ตลอดจนผลงานหนังสั้นน้ำดีอย่าง “ไทยนิยม ตอน ก้าว” และ “ทศพิธธรรมราชา ตอน บริจาค” อีกด้วย
กูรูซอฟต์พาวเวอร์
ปัจจุบัน คุณชายอดัมได้สวมบทบาทนักบริหารคนสำคัญ นั่งแท่นเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ Viu บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด คัดสรรซีรีส์และคอนเทนต์เด็ดๆ มาให้คนไทยได้ชมกัน
ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คุณชายจึงเดินสายเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งจุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, ม.กรุงเทพ และเอแบค เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการสร้างภาพยนตร์และให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ที่สำคัญที่สุด ในยุคที่ประเทศไทยกำลังตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุณชายอดัมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ รวมถึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ในยุครัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน เพื่อเป็นหัวหอกในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ผงาดบนเวทีโลกอย่างแท้จริงครับ
