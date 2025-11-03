ชาวเน็ตรุมจวก “ปาร์ตี้เหมืองทอง” จับเกย์เสพยา ตั้งชื่อเหยียด-ตีตรา LGBTQ+
วิจารณ์หนัก สื่อมวลชน ใช้คำไม่เหมาะสม “ปาร์ตี้เหมืองทอง” เกย์จับกลุ่มสวิงกิ้ง-เสพยา ชาวเน็ตชี้ชื่อปฏิบัติการตำรวจ เหยียด-ตีตรา LGBTQ+
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ชื่อปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” ในการบุกเข้าจับกุมกลุ่มชายรักชาย 29 คน ที่มั่วสุมเสพยาเสพติดในโรงแรมหรูย่านสุขุมวิท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจระบุว่าเป็นการขยายผลจากการล่อซื้อยาเสพติด นำไปสู่การเข้าทลายห้องพัก พบชาย 29 คน (คนไทย 28 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน) อยู่ในสภาพเปลือยกาย พบของกลางเป็นยาเสพติดหลายรายการ ทั้งยาไอซ์ ยาบ้า เคตามีน ยาอี รวมถึงยาป๊อปเปอร์ (สารระเหย) เข็มฉีดยา อุปกรณ์การเสพ ถุงยางอนามัยใช้แล้ว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาหลัก 4 คน ดำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม หลังข่าวการจับกุมเผยแพร่ออกไป สังคมออนไลน์กลับมุ่งเป้าไปที่การตั้งชื่อปฏิบัติการของตำรวจ
ชาวเน็ตหลายคนแสดงความเห็นว่า คำว่า “เหมืองทอง” เป็นคำแสลงเชิงลบ มีความหมายดูถูกเหยียดหยามกลุ่มชายรักชาย การที่หน่วยงานรัฐนำคำนี้มาใช้เป็นชื่อปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเหมืองทอง สื่อไปถึงคำว่าอุจจาระ เป็นของเสีย ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับสอดใส่ของกลุ่มชายรักชาย
การวิจารณ์มุ่งไปที่ประเด็นการตีตรา กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชาวเน็ตมองว่าการกระทำของตำรวจเป็นการเชื่อมโยงอาชญากรรมการเสพยา เข้ากับอัตลักษณ์ทางเพศการเป็นเกย์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ไม่ใช่รสนิยมทางเพศ
ความเห็นส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะ ความละเอียดอ่อนทางเพศ ของผู้บังคับใช้กฎหมาย การใช้ถ้อยคำในลักษณะนี้อาจสร้างอคติ เหมารวม ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ รู้สึกไม่ปลอดภัย ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐ
