ครูเจ พูดสาเหตุหนุ่ม 18 คลั่งยิง ผอ. ดับ เผยป่วยจิต-เสพยา ยืนยันไม่เคยตีเด็ก

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 10:51 น.
ครูเจ แจงสาเหตุหนุ่ม 18 คลั่งยิง ผอ. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิต
ครูเจ เปิดใจสาเหตุหนุ่ม 18 ยิงผอ. ดับ ยันไม่เคยตีศิษย์ แค่เรียกพ่อคุยลูกขาดเรียนบ่อย หวั่นหมดสิทธิ์สอบ แต่พี่ชายคลั่ง เผยมือยิงป่วยจิต-เสพยา วอนสังคมหยุดปั่นข่าวเท็จทำร้ายจิตใจคนทำงาน

จากเหตุสะเทือนขวัญ นายเขมนันท์ วัย 18 ปี บุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2569 ก่อเหตุยิง นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิต และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางความเสียใจของสังคมกลับมีกระแสข่าวลือโจมตี ครูเจ หรือ ครูธีร์กวิน ว่าเป็นต้นเหตุจากการลงโทษหรือตีนักเรียนหญิง (น้องสาวผู้ก่อเหตุ) จนสร้างความโกรธแค้น

ล่าสุด ครูเจ ได้ออกมาเคลื่อนไหว ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อโต้กลับข่าวเท็จที่เกิดขึ้น ยืนยันทำตามหน้าที่ครูที่ปรึกษาด้วยความห่วงใย ไม่เคยใช้ความรุนแรง โดยน้องสาวของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในความดูแลของครูเจขาดเรียนบ่อยมาก มาเรียนเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้นักเรียนเสี่ยงต่อการติด มส. (ไม่มีสิทธิ์สอบ) ส่งผลกระทบต่อการสอบปลายภาค

ครูเจตัดสินใจติดต่อไปหาคุณพ่อของนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขร่วมกันตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปกติ แต่เรื่องนี้ทำให้ผู้ก่อเหตุ หรือ พี่ชายของนักเรียนคนดังกล่าวเกิดความไม่พอใจ

“สวัสดีครับ ผม ครูธีร์กวิน (ครูเจ) นะครับ

เหตุการณ์ #กราดยิง ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 11 ก.พ.69 เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ และเสียใจในการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร เป็นอย่างยิ่งครับ และขอส่งความห่วงใยให้กับลูก ๆ พ.ป.ค ทุกคนที่ต้องร่วมชะตากรรมอันเลวร้ายแบบนี้

วันนี้ครูเจขอใช้พื้นที่นี้ ชี้แจงและนำเสนอ #ความจริง ให้ทุกคนทราบครับ เนื่องจากมีกระแสข่าวจากสื่อหลากหลายช่องทางได้กล่าวหาครูเจทำโทษนักเรียน ตีนักเรียนบ้าง จนนำไปสู่ความไม่พอใจของพี่ชาย สู่การก่อเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งหมดนั้น #ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยครับ

คำถาม : #แล้วทำไมผู้ก่อเหตุจึงมีการขอพบครูเจ ? ?

คำตอบ : เนื่องจากครูเจเป็นครูที่ปรึกษาของน้องสาวผู้ก่อเหตุ และน้องสาวเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างขาดเรียนบ่อยในแต่ละสัปดาห์จะมาเรียนแค่ 1-2 ครั้ง จึงส่งผลให้เสี่ยงต่อการติด มส. และอาจจะมีผลต่อการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน จึงได้ประสานผู้ปกครอง (คุณพ่อ) มาพบเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป แต่เรื่องนี้ทำให้ผู้ก่อเหตุ (พี่ชาย) เกิดความไม่พอใจ

พร้อมกับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียน ผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุรุนแรงอื่นมาจากข้างนอก มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นและชิงอาวุธปืน บวกกับผู้ก่อเหตุเองเป็นผู้ป่วยที่รักษาอาการทางจิตเวช และเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (คำยืนยันจากพ่อผู้ก่อเหตุ) จึงได้เข้ามาก่อเหตุรุนแรงจนเกิดความสูญเสียในครั้งนี้ครับ #ความจริง #กราดยิง

…..การนำเสนอข่าวของสื่อหลายสื่อ และการเสพข่าวโดยไม่มีมูลครั้งนี้ได้สร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบทางจิตใจของครูเจ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างประเมินค่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นได้โปรดใช้ชีวิตแบบมีวิจารณญาณ

….สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวครูเจ …24 ชม. ที่ผ่านมามันยากมาก ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ #กำลังใจในการทำหน้าที่ครูยังเต็มเปี่ยมเสมอ และจะทำต่อไปให้ดีที่สุดครับ”

ครูเจ แจงสาเหตุหนุ่ม 18 ยิงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 13 ก.พ. 2569 10:51 น.
