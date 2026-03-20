เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเตือนภัยผู้หญิงไทย ระวังชายชาวต่างชาติดักขอไลน์บริเวณบันไดเลื่อนห้างเทอร์มินอล 21 สร้างโปรไฟล์นักเทรดบิตคอยน์บังหน้า หวังหลอกลวงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 14:26 น. เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้หญิงไทย เพจแชร์ข้อมูลจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Natcha Yodmanee ที่เปิดเผยพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติบางกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Natcha Yodmanee ระบุว่า ชายชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งมักดักรอขอช่องทางติดต่อทางแอปพลิเคชันไลน์จากผู้หญิงบริเวณบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 (Terminal 21) ชายกลุ่มนี้เปิดบทสนทนาด้วยการกล่าวชมรูปร่างหน้าตาและชวนไปดื่มกาแฟ พวกเขาสร้างโปรไฟล์อ้างว่าตนเองมีอาชีพเป็นนักเทรดบิตคอยน์ (Bitcoin)
เจ้าของโพสต์ใช้ประสบการณ์ 7 ปีในย่านอโศกและทองหล่อยืนยันว่า คำกล่าวอ้างนี้กว่า 90% เป็นเรื่องโกหก ชายกลุ่มนี้มักเช่าห้องพักราคาประหยัดย่านอ่อนนุช บางจาก หรือปุณณวิถี พวกเขามีเป้าหมายหลอกลวงผู้หญิงไทยที่เพิ่งเริ่มคบหาชาวต่างชาติเพื่อหวังเพียงความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เพจ Drama-addict แสดงความคิดเห็นเสริมโพสต์ดังกล่าวว่า การอ้างอาชีพเทรดบิตคอยน์เพียงอย่างเดียวคือสัญญาณเตือนภัย (Red Flag) ที่ชัดเจน
เพจระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตัวจริงมักมีอาชีพหลักที่มั่นคงรองรับ พวกเขาใช้เงินออมหรือเงินเย็นลงทุนเทรดบิตคอยน์เป็นงานอดิเรก มากกว่าการยึดเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว
