เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 15:03 น.
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเตือนภัยผู้หญิงไทย ระวังชายชาวต่างชาติดักขอไลน์บริเวณบันไดเลื่อนห้างเทอร์มินอล 21 สร้างโปรไฟล์นักเทรดบิตคอยน์บังหน้า หวังหลอกลวงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 14:26 น. เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้หญิงไทย เพจแชร์ข้อมูลจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Natcha Yodmanee ที่เปิดเผยพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติบางกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Natcha Yodmanee ระบุว่า ชายชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งมักดักรอขอช่องทางติดต่อทางแอปพลิเคชันไลน์จากผู้หญิงบริเวณบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 (Terminal 21) ชายกลุ่มนี้เปิดบทสนทนาด้วยการกล่าวชมรูปร่างหน้าตาและชวนไปดื่มกาแฟ พวกเขาสร้างโปรไฟล์อ้างว่าตนเองมีอาชีพเป็นนักเทรดบิตคอยน์ (Bitcoin)

เจ้าของโพสต์ใช้ประสบการณ์ 7 ปีในย่านอโศกและทองหล่อยืนยันว่า คำกล่าวอ้างนี้กว่า 90% เป็นเรื่องโกหก ชายกลุ่มนี้มักเช่าห้องพักราคาประหยัดย่านอ่อนนุช บางจาก หรือปุณณวิถี พวกเขามีเป้าหมายหลอกลวงผู้หญิงไทยที่เพิ่งเริ่มคบหาชาวต่างชาติเพื่อหวังเพียงความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

เพจ Drama-addict แสดงความคิดเห็นเสริมโพสต์ดังกล่าวว่า การอ้างอาชีพเทรดบิตคอยน์เพียงอย่างเดียวคือสัญญาณเตือนภัย (Red Flag) ที่ชัดเจน

เพจระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตัวจริงมักมีอาชีพหลักที่มั่นคงรองรับ พวกเขาใช้เงินออมหรือเงินเย็นลงทุนเทรดบิตคอยน์เป็นงานอดิเรก มากกว่าการยึดเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว

บันเทิง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีอำมหิต! แม่ผลักลูกสาวตกสะพาน บีบน้ำตาหลอกตำรวจ ก่อนฆ่าเด็กข้างบ้าน

25 นาที ที่แล้ว
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day กวาดยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์ บันเทิง

ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

56 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง ข่าว

เตือนภัย! ฝรั่งโปรไฟล์หรูอ้างเทรดบิตคอยน์ ดักขอไลน์สาวไทยกลางห้างดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด สุขภาพและการแพทย์

โปรตีนเวย์ นมวัว VS พืช VS โปรตีนใส กินอะไรสร้างกล้ามได้ดีสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันรายอ ตรงกับวันที่ 21 มี.ค. 2569 ข่าว

อัปเดตวันรายอ 2569 ตรงกับวันไหน? กางข้อปฏิบัติสำคัญ วันสิ้นสุดการถือศีลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10 ข่าว

ยกฟ้อง แอมป์ ณวรรษ ม.112 ไม่ได้ปราศรัยดูหมิ่น ร.10

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 20 มี.ค. 69 หวยลาว

หวยลาวงวด 20 มี.ค. 69 ทุกรางวัล ย้อนสถิติ 20 งวด เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่ ข่าวการเมือง

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า เศรษฐกิจ

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดาวรรณ ข่าวการเมือง

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก ข่าว

ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ &quot;ทาคาอิจิ&quot; ยิ้มระรื่นหลังโดน &quot;ทรัมป์&quot; เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต ข่าวต่างประเทศ

วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ สาเหตุญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ บันเทิง

ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ชัค นอร์ริส ตำนานหนังแอคชั่น เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 86 ปี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

คดีอำมหิต! แม่ผลักลูกสาวตกสะพาน บีบน้ำตาหลอกตำรวจ ก่อนฆ่าเด็กข้างบ้าน

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day กวาดยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ทุบสถิติโลก ยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ลดราคาน้ำมัน 2568

เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา ทุกชนิด สูงสุด 1 บาท

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
Back to top button