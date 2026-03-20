วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 14:38 น.
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวชม บาร์รอน ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า หล่อสูงเหมือนพ่อ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงาน จนโซเชียลไทยแห่แชร์ความเห็น

วันที่ 20 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชาวไทยให้ความสนใจโพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก มนุษย์ธรรมศาสตร์ ที่กล่าวถึง ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงหยอกล้อว่า ผู้นำญี่ปุ่นใช้คำพูดแบบ “ด่าแบบเกียวโต” ในการอวยพรวันเกิดลูกชายของ โดนัลด์ ทรัมป์

ต้นโพสต์อ้างอิงประโยคว่า “พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกชายของคุณ บาร์รอน ทรัมป์ ฉันรู้ว่าเขาเติบโตขึ้นมาก กลายเป็นสุภาพบุรุษที่สูงและหล่อมาก เมื่อฉันมองคุณ โดนัลด์ ก็เห็นได้ชัดเลยว่า เขาได้มาจากไหน” ซึ่งชาวเน็ตไทยจำนวนมากตีความว่า นี่คือการชมลูกชายแต่แอบหยอกล้อพ่อเรื่องหน้าตา ตามสไตล์วัฒนธรรมคนเกียวโตที่มักจะกล่าวชื่นชมโดยมีนัยยะแอบแฝง

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ (Fox News) พบว่าเหตุการณ์นี้เป็นการพูดคุยที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง และไม่ได้มีการเหน็บแนมแต่อย่างใด

ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้กล่าวประโยคเต็มว่า “พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกชายของคุณ บาร์รอน ทรัมป์ ฉันรู้ว่าเขาเติบโตขึ้นมาก กลายเป็นสุภาพบุรุษที่สูงและหน้าตาดีมาก”

จากนั้นเธอกล่าวประโยคสำคัญที่เพจในไทยตัดทอนออกไปว่า “และเมื่อฉันมองคุณ โดนัลด์ ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาได้ความหน้าตาดีนี้มาจากไหน แน่นอนว่าต้องมาจากพ่อและแม่ของเขา ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย” (Of course, from his parents. There’s no doubt about it.)

ข่าวล่าสุด
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

26 วินาที ที่แล้ว
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่ ข่าวการเมือง

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

11 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า เศรษฐกิจ

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

35 นาที ที่แล้ว
ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ลำบากทั้งโลก! ก๊าซ LNG สูญ 17% โดนอิหร่านโจมตี-นายพล อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี ตายแล้ว

39 นาที ที่แล้ว
สุดาวรรณ ข่าวการเมือง

ประวัติ สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ทายาทบ้านใหญ่โคราช จากโรงแป้งมันสู่สภา

45 นาที ที่แล้ว
ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก ข่าว

ศาลยุติธรรม ยันผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดูงานตามหลักสูตร หากยกเลิกเสียหายหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตเดือด จวกนายกฯ &quot;ทาคาอิจิ&quot; ยิ้มระรื่นหลังโดน &quot;ทรัมป์&quot; เล่นมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด จวกนายกฯ “ทาคาอิจิ” ยิ้มระรื่นหลัง “ทรัมป์” ยิงมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต ข่าวต่างประเทศ

วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ สาเหตุญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นไม่มีถังขยะสาธารณะ เพราะชายคนนี้ ทำผวาทั้งโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามมิสแกรนด์ บันเทิง

ประวัติ พราด้า ธันย์สิตา นางงามเวทีดัง แร็ปเปอร์สาวสุดฮอต สวยเก่งครบเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/4/69 เลขชุดมาครบ จ่อรวยรับต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า เปิดตัวหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะแฟน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ที่ 20 ย้อนหลัง รับงวด 20 มี.ค. 69 ชนวันวสันตวิษุวัต

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ศิริกัญญา เผย ประธานสภาชิงสั่งปิดประชุมกะทันหัน เพราะปวดฉี่

รู้สาเหตุ โสภณ ชิงปิดสภาฯ เพราะปวดฉี่ ศิริกัญญา ซัดเจ็บ ‘พูดแล้วไม่ทำพลัส’

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

สรุปราคาทอง 20 มี.ค. 69 แกว่ง 52 ครั้ง ทองแท่ง 72,650 บาท

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

สรุปให้ชัด น้ำมันพืชเติมรถยนต์ได้ไหม เสี่ยงเครื่องพังหรือเปล่า

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
