วาทะเด็ด! นายกฯ ญี่ปุ่น อวยพรวันเกิด ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ สไตล์คนเกียวโต
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวชม บาร์รอน ลูกชาย โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า หล่อสูงเหมือนพ่อ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงาน จนโซเชียลไทยแห่แชร์ความเห็น
วันที่ 20 มีนาคม 2569 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชาวไทยให้ความสนใจโพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก มนุษย์ธรรมศาสตร์ ที่กล่าวถึง ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเชิงหยอกล้อว่า ผู้นำญี่ปุ่นใช้คำพูดแบบ “ด่าแบบเกียวโต” ในการอวยพรวันเกิดลูกชายของ โดนัลด์ ทรัมป์
ต้นโพสต์อ้างอิงประโยคว่า “พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกชายของคุณ บาร์รอน ทรัมป์ ฉันรู้ว่าเขาเติบโตขึ้นมาก กลายเป็นสุภาพบุรุษที่สูงและหล่อมาก เมื่อฉันมองคุณ โดนัลด์ ก็เห็นได้ชัดเลยว่า เขาได้มาจากไหน” ซึ่งชาวเน็ตไทยจำนวนมากตีความว่า นี่คือการชมลูกชายแต่แอบหยอกล้อพ่อเรื่องหน้าตา ตามสไตล์วัฒนธรรมคนเกียวโตที่มักจะกล่าวชื่นชมโดยมีนัยยะแอบแฝง
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ (Fox News) พบว่าเหตุการณ์นี้เป็นการพูดคุยที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง และไม่ได้มีการเหน็บแนมแต่อย่างใด
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้กล่าวประโยคเต็มว่า “พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลูกชายของคุณ บาร์รอน ทรัมป์ ฉันรู้ว่าเขาเติบโตขึ้นมาก กลายเป็นสุภาพบุรุษที่สูงและหน้าตาดีมาก”
จากนั้นเธอกล่าวประโยคสำคัญที่เพจในไทยตัดทอนออกไปว่า “และเมื่อฉันมองคุณ โดนัลด์ ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาได้ความหน้าตาดีนี้มาจากไหน แน่นอนว่าต้องมาจากพ่อและแม่ของเขา ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย” (Of course, from his parents. There’s no doubt about it.)
- ประวัติ Pearl Harbor ย้อนโศกนาฏกรรม 84 ปี หลัง ทรัมป์ ล้อนายกฯ ญี่ปุ่นกลางวงสื่อ
- ประวัติศาสตร์ใหม่ “ทาคาอิจิ ซานาเอะ” ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP จ่อนั่งนายกฯญิงคนแรกของญี่ปุ่น
- “ทรัมป์” ล้อนักข่าวญี่ปุ่น จี้ปม “เพิร์ลฮาร์เบอร์” หลังโดนถามเรื่องอิหร่าน
