ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:22 น.
60

กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ โพสต์เฟซบุ๊ก 20 มี.ค. 2569 ขอกรุ๊ปเลือดบีให้ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังเกิดเหตุทำร้ายจนบาดเจ็บหนัก

วันที่ 20 มีนาคม 2569 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ “สส.แวยูแฮ” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ (Prachachat Party) โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปบี (B) อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ผู้ติดตามที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในขณะนี้

ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปบีและต้องการช่วยเหลือ สามารถเดินทางไปบริจาคเลือดได้ทันทีที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้บริจาคต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการบริจาคเลือดให้แก่ “นายหริรักษ์ หีมมิหนะ” เนื่องจากทางโรงพยาบาลกำลังต้องการเลือดกรุ๊ปดังกล่าวจำนวนมากเพื่อใช้ในการผ่าตัดและรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บ

สส.แวยูแฮ ระบุข้อความต้นฉบับในโพสต์ว่า “อัสลามมุอาลัยกุม ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ประกาศ รับบริจาค เลือด กรุ๊ป B ตอนนี้ทาง รพ. ต้องการเลือดกรุ๊ป B ด่วน ท่านใดสนใจช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก่ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ขอให้อัลลอฮตอบแทนทุกท่าน Jazakallah”

วันที่ 20 มีนาคม 2569 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ "สส.แวยูแฮ" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ (Prachachat Party) โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
FB/กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button