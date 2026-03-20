สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ โพสต์เฟซบุ๊ก 20 มี.ค. 2569 ขอกรุ๊ปเลือดบีให้ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังเกิดเหตุทำร้ายจนบาดเจ็บหนัก
วันที่ 20 มีนาคม 2569 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ “สส.แวยูแฮ” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ (Prachachat Party) โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปบี (B) อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ผู้ติดตามที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในขณะนี้
ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปบีและต้องการช่วยเหลือ สามารถเดินทางไปบริจาคเลือดได้ทันทีที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้บริจาคต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการบริจาคเลือดให้แก่ “นายหริรักษ์ หีมมิหนะ” เนื่องจากทางโรงพยาบาลกำลังต้องการเลือดกรุ๊ปดังกล่าวจำนวนมากเพื่อใช้ในการผ่าตัดและรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บ
สส.แวยูแฮ ระบุข้อความต้นฉบับในโพสต์ว่า “อัสลามมุอาลัยกุม ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ประกาศ รับบริจาค เลือด กรุ๊ป B ตอนนี้ทาง รพ. ต้องการเลือดกรุ๊ป B ด่วน ท่านใดสนใจช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก่ นายหริรักษ์ หีมมิหนะ ขอให้อัลลอฮตอบแทนทุกท่าน Jazakallah”
