ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน
ประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ส.อบจ. เขต 3 จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นกระแสดราม่า หลังโพสต์ภาพใบเสร็จเชลล์วีพาวเวอร์ 95 ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานตึงตัว
ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันขาดแคลนที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศ ประชาชนต้องต่อคิวยาวเหยียด หลายปั๊มจำกัดการเติมคันละ 300-1,000 บาท มีรายงานว่าสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศออกมาตรการจำกัดโควตาการเติมน้ำมัน อยู่ที่ราว 300-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับปั๊มและขนาดของรถยนต์
โพสต์หนึ่งบนโซเชียลมีเดียก็จุดกระแสวิพากษ์ขึ้นมาทันที เมื่อมีการแชร์ภาพใบเสร็จเติม Shell V-Power G95 เต็มถัง ที่ผูกโยงกับชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.อบจ.) อำเภอเมือง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
ใครคือ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี?
ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง เขต 3 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และเป็นพรรคที่ผูกฐานเสียงแน่นในจังหวัดสุรินทร์
บริบทวิกฤต น้ำมันขาดแคลนทั่วไทย มีนาคม 2569
วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉย ๆ มีที่มาชัดเจน วิกฤตน้ำมันมีจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้โครงสร้างพลังงานที่เปราะบางทั้งในระดับโลกและระดับประเทศปรากฏชัดขึ้น
กรมธุรกิจพลังงานระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดความกังวลเรื่องสถานการณ์พลังงานโลก ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่เติมน้ำมันจนยอดเติมเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการบางแห่งไม่ทันกับความต้องการ โดยเฉพาะปั๊มขนาดเล็กหรือปั๊มอิสระที่ซื้อน้ำมันผ่านพ่อค้าคนกลาง
ปัญหาเชิงโครงสร้างยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ เนื่องจากเมื่อราคาน้ำมันที่พ่อค้าคนกลาง (จ็อบเบอร์) ซื้อมาแพงกว่าราคาหน้าปั๊ม จากนโยบายตรึงราคาขายปลีกของรัฐบาล ราคาน้ำมันค้าส่งจึงสูงกว่าถึง 10 กว่าบาทต่อลิตร ทำให้ไม่มีใครไปซื้อน้ำมันกับจ็อบเบอร์ และทุกคนต่างแย่งซื้อน้ำมันที่ปั๊ม จนเกิดสถานการณ์ขาดแคลน
รัฐบาลยืนยันว่าน้ำมันไม่ขาด อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า มีน้ำมันสำรองเพื่อการค้าราว 1,400 ล้านลิตร และน้ำมันสำรองตามกฎหมายอีกราว 3,400 ล้านลิตร รวมกันสามารถใช้ได้ 39 วัน พร้อมน้ำมันระหว่างขนส่งและที่ทำสัญญาไว้แล้วอีก 51 วัน รวมทั้งสิ้น 90 วัน
แต่ประชาชนยังคงต้องต่อคิวรอ บางรายถึงขั้นกางมุ้งนอนเฝ้าหน้าหัวจ่ายน้ำมันข้ามคืน
โพสต์ที่ก่อกระแส เติมเต็มถัง V-Power กลางวิกฤต
กลางกระแสวิกฤตนี้ มีการแชร์โพสต์บนเฟซบุ๊กที่นำเสนอภาพใบเสร็จการเติม Shell V-Power G95 เต็มถัง ซึ่งโพสต์โดย ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ส.อบจ.สุรินทร์ ขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องเจอมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเพียง 300-1,000 บาทต่อคัน
Shell V-Power G95 เป็นน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียม ราคาแพงกว่า Gasohol 95 ธรรมดาหลายบาทต่อลิตร ภาพดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตบนโซเชียลรู้สึกเดือดดาลขึ้นมาทันที พ้อมกับตั้งคำถามว่า
“อยากมีรายได้เยอะ ๆ เติมน้ำ Shell V-power G95 เต็มถัง 43 ลิตร ลิตรละ 44.9 บาท ได้ทุกวันๆ บ้างเลยครับ เป็นนักการเมืองนี่ รายได้ดีจริงๆ ครับ”
“V-Power Gasohol 95 มันเติมรถเกี่ยวข้าวได้มั้ยครับ?”
“อันนี้โพสเอามันหรือเอาใจครับ”
เนื่องจาก V-Power G95 เป็นน้ำมันเบนซิน ไม่สามารถใช้กับรถไถนา (ซึ่งใช้ดีเซล) ได้ เป็นการสะท้อนว่า สจ. ในจังหวัดเกษตรกรรมอย่างสุรินทร์กลับเลือกเติมน้ำมันพรีเมียมเกรดสูงสุด แทนที่จะเห็นอกเห็นใจเกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดน้ำมันดีเซลหาเติมรถไถแทบไม่ได้ในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยคือพรรครัฐบาลที่รับผิดชอบการบริหารจัดการวิกฤตพลังงานครั้งนี้โดยตรง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ยืนยันในที่ประชุมว่าน้ำมันดิบมีแน่นอนเพียงพอ 90 วัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาการบริหารจัดการการขนส่ง พร้อมเปรียบเหมือนตู้เอทีเอ็มที่เงินไม่หมด แต่ขนเงินเข้าตู้ไม่ทัน
การที่ สจ. จากพรรคเดียวกับรัฐบาลโพสต์ภาพเติมน้ำมันพรีเมียมเต็มถัง ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ตนเองเป็นตัวแทนต้องแย่งเติมน้ำมันทีละ 300-500 บาท จึงยิ่งทำให้กระแสวิพากษ์รุนแรงขึ้น
- สจ.ภูมิใจไทย โพสต์อวดใบเสร็จเติม V-Power ถามไหนบอกว่าไม่มีน้ำมัน
- เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น
- คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิต ค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?
