ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:22 น.
ประวัติ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ส.อบจ. เขต 3 จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นกระแสดราม่า หลังโพสต์ภาพใบเสร็จเชลล์วีพาวเวอร์ 95 ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานตึงตัว

ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันขาดแคลนที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศ ประชาชนต้องต่อคิวยาวเหยียด หลายปั๊มจำกัดการเติมคันละ 300-1,000 บาท มีรายงานว่าสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศออกมาตรการจำกัดโควตาการเติมน้ำมัน อยู่ที่ราว 300-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับปั๊มและขนาดของรถยนต์

โพสต์หนึ่งบนโซเชียลมีเดียก็จุดกระแสวิพากษ์ขึ้นมาทันที เมื่อมีการแชร์ภาพใบเสร็จเติม Shell V-Power G95 เต็มถัง ที่ผูกโยงกับชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.อบจ.) อำเภอเมือง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย

ใครคือ ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี?

ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง เขต 3 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และเป็นพรรคที่ผูกฐานเสียงแน่นในจังหวัดสุรินทร์

บริบทวิกฤต น้ำมันขาดแคลนทั่วไทย มีนาคม 2569

วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉย ๆ มีที่มาชัดเจน วิกฤตน้ำมันมีจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้โครงสร้างพลังงานที่เปราะบางทั้งในระดับโลกและระดับประเทศปรากฏชัดขึ้น

กรมธุรกิจพลังงานระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดความกังวลเรื่องสถานการณ์พลังงานโลก ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่เติมน้ำมันจนยอดเติมเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการบางแห่งไม่ทันกับความต้องการ โดยเฉพาะปั๊มขนาดเล็กหรือปั๊มอิสระที่ซื้อน้ำมันผ่านพ่อค้าคนกลาง

ปัญหาเชิงโครงสร้างยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ เนื่องจากเมื่อราคาน้ำมันที่พ่อค้าคนกลาง (จ็อบเบอร์) ซื้อมาแพงกว่าราคาหน้าปั๊ม จากนโยบายตรึงราคาขายปลีกของรัฐบาล ราคาน้ำมันค้าส่งจึงสูงกว่าถึง 10 กว่าบาทต่อลิตร ทำให้ไม่มีใครไปซื้อน้ำมันกับจ็อบเบอร์ และทุกคนต่างแย่งซื้อน้ำมันที่ปั๊ม จนเกิดสถานการณ์ขาดแคลน

รัฐบาลยืนยันว่าน้ำมันไม่ขาด อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า มีน้ำมันสำรองเพื่อการค้าราว 1,400 ล้านลิตร และน้ำมันสำรองตามกฎหมายอีกราว 3,400 ล้านลิตร รวมกันสามารถใช้ได้ 39 วัน พร้อมน้ำมันระหว่างขนส่งและที่ทำสัญญาไว้แล้วอีก 51 วัน รวมทั้งสิ้น 90 วัน

แต่ประชาชนยังคงต้องต่อคิวรอ บางรายถึงขั้นกางมุ้งนอนเฝ้าหน้าหัวจ่ายน้ำมันข้ามคืน

โพสต์ที่ก่อกระแส เติมเต็มถัง V-Power กลางวิกฤต

กลางกระแสวิกฤตนี้ มีการแชร์โพสต์บนเฟซบุ๊กที่นำเสนอภาพใบเสร็จการเติม Shell V-Power G95 เต็มถัง ซึ่งโพสต์โดย ว่าที่ร้อยตรี ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี ส.อบจ.สุรินทร์ ขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องเจอมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเพียง 300-1,000 บาทต่อคัน

Shell V-Power G95 เป็นน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียม ราคาแพงกว่า Gasohol 95 ธรรมดาหลายบาทต่อลิตร ภาพดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตบนโซเชียลรู้สึกเดือดดาลขึ้นมาทันที พ้อมกับตั้งคำถามว่า

“อยากมีรายได้เยอะ ๆ เติมน้ำ Shell V-power G95 เต็มถัง 43 ลิตร ลิตรละ 44.9 บาท ได้ทุกวันๆ บ้างเลยครับ เป็นนักการเมืองนี่ รายได้ดีจริงๆ ครับ”

“V-Power Gasohol 95 มันเติมรถเกี่ยวข้าวได้มั้ยครับ?”

“อันนี้โพสเอามันหรือเอาใจครับ”

ยากมีรายได้เยอะ ๆ เติมน้ำ Shell V-power G95 เต็มถัง 43 ลิตร ลิตรละ 44.9 บาท ได้ทุกวันๆ
เนื่องจาก V-Power G95 เป็นน้ำมันเบนซิน ไม่สามารถใช้กับรถไถนา (ซึ่งใช้ดีเซล) ได้ เป็นการสะท้อนว่า สจ. ในจังหวัดเกษตรกรรมอย่างสุรินทร์กลับเลือกเติมน้ำมันพรีเมียมเกรดสูงสุด แทนที่จะเห็นอกเห็นใจเกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดน้ำมันดีเซลหาเติมรถไถแทบไม่ได้ในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยคือพรรครัฐบาลที่รับผิดชอบการบริหารจัดการวิกฤตพลังงานครั้งนี้โดยตรง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ยืนยันในที่ประชุมว่าน้ำมันดิบมีแน่นอนเพียงพอ 90 วัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาการบริหารจัดการการขนส่ง พร้อมเปรียบเหมือนตู้เอทีเอ็มที่เงินไม่หมด แต่ขนเงินเข้าตู้ไม่ทัน

การที่ สจ. จากพรรคเดียวกับรัฐบาลโพสต์ภาพเติมน้ำมันพรีเมียมเต็มถัง ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ตนเองเป็นตัวแทนต้องแย่งเติมน้ำมันทีละ 300-500 บาท จึงยิ่งทำให้กระแสวิพากษ์รุนแรงขึ้น

ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

57 วินาที ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

41 นาที ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

52 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร ข่าว

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569 ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สฤษฏ์พงษ์” อดีต สส.กระบี่ คดีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 578 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
