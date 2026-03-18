เจ้าของเล่า หลวงพี่จีวรบิน ยอมจ่าย 600 เช่าคาร์โบตเล่นเอง ลั่น “เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง” นะโยม

เจ้าของเครื่องเล่น แจง แก๊งหลวงพี่จีวรบิน ควัก 600 บาท เช่าคาร์โบตเล่นโต้คลื่นเอง ลั่น “เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง” นะโยม
จากกรณีคลิปไวรัล หลวงพี่จีวรบิน แชร์กระหน่ำทั่วโลกออนไลน์เผยให้เห็นภาพ พระสงฆ์จำนวน 5 รูป กำลังเล่นเครื่องเล่น คาร์โบต กำลังถูกเจ็ตสกีลากโต้คลื่นไปมาอยู่กลางน้ำ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ต่อมามีข่าวลือสะพัดออกมาว่า “พระสงฆ์กลุ่มนี้เดินทางไปทำพิธีบวงสรวงที่เกาะกลางน้ำ แต่ตอนขากลับมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก ทำให้เรือข้ามฟากขาดช่วงและรอนาน คนขับเจ็ตสกีใจบุญ อยากทำบุญเลยอาสานำรถคาร์โบตไปรับ นิมนต์พระให้นั่งกลับเข้าฝั่งเพื่อความรวดเร็ว”
ล่าสุด 18 มี.ค. 69 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้นำเสนอข่าวนี้ด้วยเช่นกัน และได้มีการส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคลิปไวรัล ณ หาดคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ “คุณลุงรจนา” อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารและเจ้าของเครื่องเล่นคาร์โบตที่ปรากฏในคลิป
ลุงรจนา ยืนยันว่า “ข่าวลือเรื่องเรือหมดแล้วคนขับเจ็ตสกีอาสาไปรับเพื่อทำบุญนั้นไม่เป็นความจริง” พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกว่า
“เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 มีนาคม กลุ่มพระสงฆ์เดินทางมาจากจังหวัดสกลนคร ไม่ได้แวะมาฉันอาหารที่ร้านแต่อย่างใด แต่เดินตรงมาหาตนที่จุดให้บริการเครื่องเล่น พร้อมพูดแสดงความจำนงแบบตรงไปตรงมาว่า ‘อยากขี่บานาน่าโบตรูปทรงรถเก๋ง เกิดมาชาติเดียวอยากลองนั่งดู ขออาตมาขี่สักครั้งเถอะ’
ตนก็ไม่ได้ทักท้วงหรือสอบถามว่าการเล่นแบบนี้จะผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ เพราะเห็นว่าพระท่านอยากลองเล่น จึงตกลงให้บริการไป ผู้โดยสารทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น พระสงฆ์ 5 รูป (อายุประมาณ 50-60 ปี) และมีฆราวาส (โยม) นั่งไปด้วยอีก 1 คน คิดราคาเช่าเหมาลำ 600 บาท ใช้เวลาลากเรือพาชมวิวประมาณ 10-20 นาที”
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
