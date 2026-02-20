เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา
เพจดังแฉอีก เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา ล่าสุดนักข่าวเดินทางไปที่วัด แต่ไม่อยู่ อ้างไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด
จากกรณีที่เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยเนื้อหาที่ปรากฎในคลิปเป็นการปะทะคารมกันในทำนองชู้สาว ระหว่างผู้หญิง 2 คน กับ 1 พระระดับเจ้าอาวาส โดยพยายามหาคำตอบว่าใครคือ “เมียตัวจริง” นอกจากนั้นยังมีคำข่มขู่อีกด้วย ว่า “ถ้าจะไปคบกับอีกคน จะทำให้สึกออกไปเอง” จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ จ.นนทบุรี นั้น
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เปิดเผยอีกว่า เจ้าอาวาสคนดังกล่าวมีโลกถึง 4 ใบ พร้อมระบุว่า “โลก 4 ใบของ “นายแครอท” เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี หลังมีคลิปของหญิงสาวยืนปะทะคารมกันว่อนโซเชียล…
– สีกาปอง : ภรรยาหลวง ตัวจริงเสียงจริง ขี้หึง
– น้องแซะ : สาวพม่า นัยตาคม ที่หลวงพ่อคอยส่งเสียดูแลแถมสปอนเซอร์ให้ไปศัลยกรรม
– น้องอรกร : อีกรายที่ได้รับการดูแลแบบเต็มระบบ
– น้องฟ้า : คนพิเศษ รับเงินทำบุญใช้แบบไม่ขาดมือพร้อมทุนเสริมความอึ๋มไปอัพไซส์”
ทางเพจยังระบุอีกด้วยว่า “นักข่าวบุกวัด เจ้าอาวาสไม่อยู่ ออกไปปฎิบัติธรรมต่างจังหวัด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โผล่คลิปวงฉาว 2 สาวเปิดศึกชิง เจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี พยานแก้ต่างหนังคนละม้วน
- ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง
- สำนักพุทธ ลงพื้นที่สอบแล้ว เจ้าอาวาสวัดดังเชียงรายฉันบวบผู้ใหญ่บ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: