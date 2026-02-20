ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:45 น.
เพจดังแฉอีก เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา ล่าสุดนักข่าวเดินทางไปที่วัด แต่ไม่อยู่ อ้างไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด

จากกรณีที่เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยเนื้อหาที่ปรากฎในคลิปเป็นการปะทะคารมกันในทำนองชู้สาว ระหว่างผู้หญิง 2 คน กับ 1 พระระดับเจ้าอาวาส โดยพยายามหาคำตอบว่าใครคือ “เมียตัวจริง” นอกจากนั้นยังมีคำข่มขู่อีกด้วย ว่า “ถ้าจะไปคบกับอีกคน จะทำให้สึกออกไปเอง” จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ จ.นนทบุรี นั้น

ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เปิดเผยอีกว่า เจ้าอาวาสคนดังกล่าวมีโลกถึง 4 ใบ พร้อมระบุว่า “โลก 4 ใบของ “นายแครอท” เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี หลังมีคลิปของหญิงสาวยืนปะทะคารมกันว่อนโซเชียล…

– สีกาปอง : ภรรยาหลวง ตัวจริงเสียงจริง ขี้หึง
– น้องแซะ : สาวพม่า นัยตาคม ที่หลวงพ่อคอยส่งเสียดูแลแถมสปอนเซอร์ให้ไปศัลยกรรม
– น้องอรกร : อีกรายที่ได้รับการดูแลแบบเต็มระบบ
– น้องฟ้า : คนพิเศษ รับเงินทำบุญใช้แบบไม่ขาดมือพร้อมทุนเสริมความอึ๋มไปอัพไซส์”

ทางเพจยังระบุอีกด้วยว่า “นักข่าวบุกวัด เจ้าอาวาสไม่อยู่ ออกไปปฎิบัติธรรมต่างจังหวัด”

Nateetorn S.
597
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

