รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า
มูลนิธิปวีณาฯ นำทีมบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิง 13 ปี คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัดจนเหยื่อป่วยซึมเศร้า
20 ก.พ.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอโนนสูง และตัวแทนมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดบ้านพลสงคราม ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา หลังได้รับแจ้งเหตุ พระครูนันทธรรมนิวิฐ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัด ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ที่เข้ามาช่วยงานภายในวัด
สืบเนื่องจากผู้ปกครองของเด็กสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นคนเงียบขรึม มีอาการซึมเศร้า เก็บตัว ไม่อยากพูดคุยกับผู้คน และหวาดกลัวการไปวัด ผู้ปกครองจึงตัดสินใจพาลูกสาวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโนนสูง ก่อนถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวช ก่อนที่ต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าเด็กหญิงเอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
หลังทราบผลการวินิจฉัย เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและนักสังคมสงเคราะห์ได้เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูล ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ที่อ่อนโยน ทำให้เด็กหญิงเอกล้าเปิดเผยความจริงว่าถูกพระครูนันทธรรมนิวิฐกระทำอนาจารหลายครั้ง ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่เด็กหญิงเอเข้ามาช่วยงานวัดด้วยความบริสุทธิ์ใจ ฉวยโอกาสล่วงละเมิดและใช้อำนาจข่มขู่ไม่ให้บอกใคร ผู้ปกครองจึงรีบขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ ทันที
จากนั้นทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบไปที่หอระฆังวัด ซึ่งเด็กหญิงเอระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นมุมอับ ค่อนข้างเงียบสงบ และมีผู้คนเดินผ่านไปมาน้อย ทำให้เป็นจุดที่ผู้กระทำความผิดสามารถใช้โอกาสได้ง่าย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติออกหมายจับพระครูนันทธรรมนิวิฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบุกเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาถึงภายในวัด พร้อมทั้งนำตัวไปทำพิธีลาสิกขาให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุในทันที ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนายปิน เทียบกลาง อายุ 63 ปี ไวยาวัจกรวัดบ้านพลสงคราม ให้ข้อมูลว่าเพิ่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับชาวบ้าน เนื่องจากปกติไม่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาส ทราบเพียงว่ามีตำรวจนำหมายศาลเข้ามาจับกุมตัวไป แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดข้อกล่าวหาที่แน่ชัด
