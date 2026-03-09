อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด
พิชัย เลิศพงศ์อดิศร สั่งนิติกรเก็บหลักฐานเอาผิด นายกเฮง วีระเดช ภู่พิสิฐ พรรคประชาชน หลังวิจารณ์การทำงานโครงการเชื่อมการสัญจรสองพื้นที่ ลั่นยังไม่ได้รับการขอโทษโดยตรง
จากกรณี นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาชน กล่าวพาดพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องระบบไฟส่องสว่างบนถนนเลียบทางรถไฟเส้นทางเชียงใหม่เชื่อมต่อลำพูน
สำหรับต้นตอของเรื่องนี้ ถนนเส้นดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ เป้าหมายเพื่อลดความแออัดของการจราจรบนถนนสายหลัก ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ มีส่วนที่ขาดหายไปสองช่วง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตรกับอีก 1 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงทำเรื่องเสนอขออนุมัติงบประมาณ 400 ถึง 500 ล้านบาทไปยังกรมโยธาธิการเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายหลังการพาดพิง นายวีระเดชออกมายอมรับว่าเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อน อ้างว่าได้โทรศัพท์ไปอธิบายความจริงพร้อมขอโทษรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ทางด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ว่านายวีระเดชยังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษตนเองโดยตรงแต่อย่างใด
นายพิชัยจึงสั่งการให้สำนักช่างร่วมกับส่วนทางหลวงชนบทตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมส่งข้อมูลให้นิติกรพิจารณาว่าคำพูดของนายวีระเดชสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ขององค์กรต่อไป
อ่านข่าวอื่นๆ
- อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง
- นายกเฮง ลำพูน แฉวิธีโกงเลือกตั้ง 2569 ต้นทุนต่ำ ได้ผลชัวร์ ตรวจสอบยากมาก
- อบจ.ลำพูน กางงบปฏิทิน 1.25 ล้าน ต้นทุนฉบับละ 13 บาท ยันโปร่งใส คุ้มค่าภาษึ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: