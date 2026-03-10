เกาหลีเหนือ ประกาศยกเลิกแข่ง “เปียงยางมาราธอน” ด้วยเหตุผล “บางประการ”
เกาหลีเหนือ ประกาศยกเลิกการแข่งขันเปียงยางมาราธอนประจำปีด้วยเหตุผล “บางประการ” โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกาหลีเหนือได้ประกาศยกเลิกเปียงยางมาราธอน การแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปี ในเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ
บริษัทโคเรียวทัวร์ในอังกฤษ ซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการของเปียงยางมาราธอนระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากทางผู้จัดงานว่ามาราธอนถูกยกเลิกด้วยเหตุผล “บางประการ” พร้อมทั้งขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่ให้ความสนใจในการลงแข่งครั้งนี้
โดยทางบริษัทกล่าวว่า ทางเกาหลีเหนือไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติม และพวกเขาเข้าใจว่า การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและได้ถูกดำเนินการ “ในระดับที่สูงกว่าผู้จัดงาน” ทางโคเรียวทัวร์จะสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ต่อไป และได้คืนเงินให้กับผู้สมัครแพ็คเกจทัวร์กับบริษัทแล้ว
สำหรับการแข่งขันเปียงยางมาราธอนถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2524 เพื่อฉลองวันเกิดของนายคิม อิล ซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ และในปีนี้มีกำหนดแข่งในวันที่ 5 เมษายน โดยการแข่งขันครั้งนี้กลับมาจัดอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว หลังต้องระงับการแข่งขันไปนานถึง 5 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกาหลีเหนือ จัด “เปียงยางมาราธอน” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ต้อนรับชาวต่างชาติ
- สะพัด! “คิมจองอึน” เลือกลูกสาว เป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป
- “คิมจองอึน” สั่งแบน ฮอทดอก-อาหารอีกหลายชนิด ใครกินโดนลงโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: