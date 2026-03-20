“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power
ศักดินันท์ สจ.ภูมิใจไทย วอนอย่าด่าบุพการี เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power พร้อมถามว่าไหนบอกน้ำมันหมด
จากกรณีที่นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ใบเสร็จเติมน้ำมัน โดยระบุว่า “ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน” หลังจากที่มีรายงานว่าประชาชนในหลายพื้นที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้
โดยจากการตรวจสอบใบเสร็จเป็นน้ำมันปั๊มเชลล์ ในพืื้นที่ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เติม V-Power G95 เป็นจำนวนเงิน 1,950 บาท จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุดนายศักดิ์นันท์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมว่า “อย่าเหาะเกินกรุงลงกา อย่าด่าบุพการีผม นี่เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับ” พร้อมเขียนต่ออีกว่า “ผมจะตอบทุกแชท ทุกคอมเมนท์ ใจเย็นๆนะครับ ไม่มีแอดมิน ตอบเองครับ”
