ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:46 น.
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมันรายใหญ่ จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ซ้ำขายเกินราคา

วันที่ 20 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงานและพาณิชย์ จ.อ่างทอง เข้าตรวจสอบบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ในพื้นที่ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังจากมีการร้องเรียนว่าสถานีบริการน้ำมันใน จ.สิงห์บุรี จำหน่ายน้ำมันราคาสูงเกินปกติ เมื่อสืบสวนเชิงลึกพบว่ารับซื้อน้ำมันมาจากบริษัทในจังหวัดอ่างทองแห่งนี้

ระหว่างการเข้าตรวจค้น มีนายสินชัย อายุ 57 ปี พนักงานผู้จัดการคลัง เป็นผู้นำตรวจพิสูจน์ภายในพื้นที่คลังน้ำมัน พบน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก แบ่งเป็น น้ำมันดีเซล 48,000 ลิตร , แก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 210,000 ลิตร และ แก๊สโซฮอล์ 91 อีกประมาณ 73,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำมันทั้งหมด 331,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 12,520,400 บาท

ข้อมูลจากการสอบสวนพบว่า บริษัทแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันดีเซลให้กับลูกค้าในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.ใกล้เคียงในราคาลิตรละ 40.50 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป นายสินชัยอ้างว่ารับซื้อน้ำมันมาจากต้นทางในราคาลิตรละ 39.50 บาท แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารการซื้อขายรวมถึงหลักฐานการชำระเงิน กลับไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดส่งไปยังกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบว่าน้ำมันจำนวนดังกล่าวอยู่ในพิกัดที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องหรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:46 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

