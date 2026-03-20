“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.
อนุทิน พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น โดยยึดหลักคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ในส่วนของภูมิใจไทยไม่มีปัญหา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังได้รับการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการ
ผู้สื่อข่าวถามว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีจะเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีคดีกับผู้ที่คาดว่าจะมีชื่อในโผครม. นายอนุทินพยักหน้า ก่อนตอบว่า มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ โดยจะยึดหลักตามที่มีอยู่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร
เมื่อถามว่ากรณีแบบนี้จะทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีล่าช้าลงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหา ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้รับรายชื่อมาแล้ว และจะตรวจสอบตามกระบวนการ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ กว่า 10 หน่วยงาน และคิดว่าแต่ละหน่วยงานจะตรวจสอบอย่างละเอียด เราต้องรอผลของการตรวจสอบ ใครที่มีปัญหาก็จะแจ้งกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ที่เสนอมา
เมื่อถามว่าขั้นตอนการส่งรายชื่อประวัติเสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีพยักหน้ายอมรับ แต่ไม่ได้กล่าวเพิ่มเติมใดๆ
