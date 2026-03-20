เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น
ส่งกำลังใจให้ มู่ทู่ หลังทางครอบครัวแจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังไม่กระจายไปส่วนอื่น แต่ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง เพราะชิ้นเนื้อรอบๆไม่เจอเซลล์มะเร็ง
จากกรณีที่ มูทู่ หรือ Mootoo สุนัขบีเกิลเซเลปตัวดัง ได้แจ้งข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นมะเร็งตับ และเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้อเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยหลังผ่าตัดยังอยู่ในช่วงพักฟื้นนั้น
ล่าสุดทางเพจแจ้งผลชิ้นเนื้อว่า “วันนี้คุณหมอโทรมาแจ้งผลชิ้นเนื้อมะเร็งตับของมู่ทู่แล้วค่ะ
สิ่งที่ทำให้มาม๊ากับปาป๊าจิตตกมากที่สุดคือ คุณหมอบอกว่า เคสมะเร็งตับส่วนใหญ่ มักไม่ได้จบแค่การผ่าตัดหรือการรักษาเพียงครั้งเดียว เพราะตับเป็นอวัยวะที่มีเลือดไหลเวียนเยอะ ทำให้มะเร็งมีโอกาสกระจายไปส่วนอื่นได้ง่าย และเราไม่มีทางรู้เลยว่าในระดับเซลล์ มันเริ่มกระจายไปแล้วหรือยัง แค่คิดว่ามู่ทู่อาจต้องเจอกับการรักษาอีกหลายครั้ง มันเป็นอะไรที่หนักมากสำหรับมาม๊ากับปาป๊าค่ะ
แต่ในความกังวลนั้นก็ยังมีข่าวดีอยู่ค่ะ คุณหมอบอกว่า ชิ้นเนื้อบริเวณที่เป็นมะเร็ง — พบมะเร็งจริง แต่ชิ้นเนื้อรอบข้างที่ตัดไปตรวจ ไม่พบเซลล์มะเร็ง พบเพียงเซลล์อักเสบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามะเร็งของมู่ทู่อาจยังไม่ลุกลามจากนี้สิ่งที่เราทำได้คือมาม๊ากับปาป๊าจะต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ด้วยการอัลตราซาวด์ทุก ๆ 3 เดือนและทำ CT Scan เพิ่ม หลังจากมู่ทู่หายจากการผ่าตัดครั้งนี้ เพื่อดูว่ามีการกระจายของมะเร็งหรือไม่
แม้โอกาสจะไม่มาก แต่มาม๊ากับปาป๊าหวังจริง ๆ ว่า มู่ทู่จะเป็นหนึ่งในเคสที่โชคดี ที่การรักษาครั้งนี้จะเพียงพอ และไม่ต้องเจ็บไปมากกว่านี้อีก เพราะถ้าต้องเห็นมู่ทู่เจ็บอีก มันคงเป็นอะไรที่ทรมานใจมาก ๆ
ขอให้ฝันร้ายครั้งนี้จบลงเร็วที่สุด”
