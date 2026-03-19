คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

มนุษย์เงินเดือนกรุงเทพต้องแบกรับค่าเดินทางหลักหมื่นต่อปีโดยไม่รู้ตัว การย้ายมาอยู่คอนโดใกล้ที่ทำงานคือทางออกที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงไหม?
ถ้าทุกเช้าคุณตื่นตี 6 เพื่อให้ทันรถไฟฟ้าก่อนคนแน่น และทุกเย็นกลับถึงบ้านทุ่มครึ่งสองทุ่ม เพราะรถติด เวลาที่หายไปวันละ 2 ชั่วโมงนั้น ถ้าเอาไปคิดเป็นเงินดูบ้างจะได้เท่าไหร่ หลายคนไม่เคยนับจริง ๆ และนั่นล่ะคือปัญหา
คนกรุงเทพนั่งรถไปทำงานวันละ 2 ชั่วโมง นี่คือเรื่องปกติ
ข้อมูลจาก Baania องค์กรรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบุชัดว่าคนเมืองส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางไปทำงานเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งนานพอกับการบินไปสิงคโปร์ได้หนึ่งเที่ยวเลยทีเดียว
TomTom Traffic Index ปี 2568 วัดออกมาว่าคนกรุงเทพสูญเสียเวลาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรวมถึง 115 ชั่วโมงต่อปี เกือบ 5 วันเต็มๆ ที่หายไปกับการนั่งรอบนถนน
พูดอีกแบบหนึ่ง ในแต่ละปี คุณทำงานให้บริษัท 12 เดือน แต่ “ทำงาน” ให้รถติดไปเกือบ 5 วันโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเลย
ค่าเดินทางไปทำงาน 1 ปี หายไปไหนบ้าง?
นี่คือส่วนที่คนไม่ค่อยนับกัน แพ็กเกจรถไฟฟ้า BTS ปัจจุบันมีตั้งแต่ 15 เที่ยว ราคา 465 บาท ไปจนถึง 35 เที่ยว 945 บาท โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 27–31 บาทต่อเที่ยว ฟังดูถูก แต่พอคูณกับจำนวนวันทำงานจริงแล้วมันเปลี่ยนไปทันที
ลองคำนวณแบบง่าย ๆ สำหรับคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับทุกวัน 22 วันทำการต่อเดือน ในระยะทางที่ต้องต่อสายหรือผ่านหลายสถานี ค่าโดยสารรายเดือนจะอยู่ที่ 1,500–3,000 บาท ต่อเดือน คูณ 12 เดือน เท่ากับ 18,000–36,000 บาทต่อปี
ถ้าคุณขับรถส่วนตัวก็ต้องบวกเพิ่มอีก ทั้งค่าน้ำมัน ค่าจอดรถ และค่าเสื่อมสภาพของรถ ที่ไม่มีใครนับในตอนตัดสินใจซื้อรถเลย
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำนวณไว้ว่า คนที่ใช้เวลาบนถนน 2 ชั่วโมงต่อวัน สูญเสียโอกาสหารายได้ไปวันละ 75 บาท หรือปีละ 18,000 บาท ถ้าคิดจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
ยังไม่รวมผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 และความเครียดสะสมจากรถติดที่ตามมาอีก แปลว่าถ้ารวมทั้งค่าโดยสารจริงและมูลค่าเวลาที่สูญเสีย ต้นทุนของการ “อยู่ไกลออฟฟิศ” ของคนกรุงเทพสูงได้ถึง 36,000–54,000 บาทต่อปีขึ้นไป โดยที่หลายคนไม่รู้สึกตัว
แล้วอยู่คอนโดใกล้ที่ทำงาน มันช่วยอะไรได้บ้าง?
1. ค่าเดินทางหายไปเกือบทั้งหมด ถ้าที่พักอยู่ในระยะเดินถึงออฟฟิศ ค่าโดยสารรายเดือนที่เคยจ่ายพันกว่าถึงสามพันบาทก็หายไปทันที คิดเป็นปีได้ 18,000–36,000 บาท เอาไปเก็บออมหรือลงทุนได้เลย
2. ค่าอาหารถูกลงด้วย คนที่อยู่ใกล้ออฟฟิศมีเวลากลับมากินข้าวที่บ้านได้ตอนเที่ยง ไม่ต้องพึ่งแอปเดลิเวอรีที่บวกค่าส่งอีก 40–80 บาทต่อออร์เดอร์ รายปีก็เป็นเงินอีกก้อนนึง
3. อาจไม่ต้องมีรถเลยก็ได้ คนที่เคยผ่อนรถเพราะต้องเดินทางไกล ถ้าย้ายมาอยู่ใกล้ออฟฟิศพอ อาจพิจารณาคืนรถหรือไม่ซื้อรถก็ได้ ประหยัดค่างวด ค่าประกัน และค่าบำรุงรักษาได้ปีละหลายหมื่น
4. เวลาที่ได้คืนมามีมูลค่า วันทำงาน 22 วัน ถ้าลดเวลาเดินทางจาก 2 ชั่วโมงเหลือ 20 นาที จะได้เวลากลับคืนมาเกือบ 37 ชั่วโมงต่อเดือน เอาไปนอนหลับ ออกกำลังกาย อยู่กับครอบครัว หรือหาเงินเพิ่มก็ได้ทั้งนั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ยืนยันว่า คอนโดใกล้รถไฟฟ้าหรือใกล้ที่ทำงานตอบโจทย์ได้รอบด้าน ทั้งลดเวลาเดินทาง เพิ่มเวลาพักผ่อน และรองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องเร่งรีบ
แต่ก็มีเรื่องที่ต้องคิดก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ออฟฟิศแล้วดีทุกอย่าง มีจุดที่ต้องคำนวณให้ดีก่อนตัดสินใจ
ค่าเช่าในย่านธุรกิจสูงกว่าชานเมือง คอนโดใน CBD หรือแนวรถไฟฟ้าสายหลักราคาสูง ต้องตรวจสอบว่าค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเดินทางที่ประหยัดได้แล้วยังคุ้มอยู่ไหม
ทำเลอาจไม่ตอบโจทย์ถ้าเปลี่ยนงาน ถ้าซื้อไว้อยู่เอง ควรเลือกโซนที่ยังใกล้ระบบขนส่งสาธารณะหลัก ไม่ใช่แค่ใกล้บริษัทปัจจุบัน
อย่าลืมค่าส่วนกลาง บางโครงการค่าส่วนกลางสูงถึง 3,000–5,000 บาทต่อเดือน ต้องนำมาคิดรวมในตัวเลขด้วยเสมอ
ถ้าตอนนี้คุณเสียค่าเดินทางเดือนละ 2,000 บาทขึ้นไป และใช้เวลาบนถนนมากกว่า 1.5 ชั่วโมงต่อวัน ต้นทุนที่จ่ายไปแต่ละปีเป็นเงินตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป ยังไม่รวมเวลา สุขภาพ และความเครียดที่ตามมาด้วย
การเลือกทำเลที่อยู่อาศัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องค่าเช่าหรือราคาคอนโด แต่มันคือการลงทุนกับต้นทุนชีวิตในทุกวันธรรมดา
ลองเอาตัวเลขค่าเดินทางที่จ่ายอยู่ทุกเดือน นำไปเปรียบเทียบกับส่วนต่างค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นถ้าย้ายมาอยู่ใกล้ออฟฟิศ แล้วจะเห็นเองว่ามันคุ้มไหม
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
- รายได้ เซลล์ขายบ้าน คอนโด เงินดีไหม เจาะค่าคอมอสังหาฯ ทักษะปั้นยอดทะลุเป้า
- ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว
- น้ำมันขึ้นราคา บ้านแพงขึ้นด้วยไหม? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้
