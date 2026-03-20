วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน
กัน จอมพลัง เปิดวงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีรั้วตู้คอนเทนเนอร์ชายแดนด่า “ไทยคือโจร” หวิดปะทะเดือดขณะทีมงานลงพื้นที่ทาสีทับ ลั่น ยั่วยุกัน ขยันเขียนก็จะขยันลบ
เพจเฟซบุ๊กของ กัน จอมพลัง ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมสุดทน หลังมีกลุ่มคนกัมพูชาถือกระป๋องสีบุกเข้ามาบริเวณรั้วตู้คอนเทนเนอร์กั้นพรมแดน พ่นข้อความภาษาเขมรด่าทอคนไทย ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้ ฝั่ง กัน จอมพลัง มองว่าเป็นการจงใจเข้ามาก่อกวนและยั่วยุ
พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ต่างคนต่างอยู่ และได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าฝั่งกัมพูชาน่าจะตั้งใจปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาทำเรื่องแบบนี้ได้ เพราะตามปกติแล้ว ก่อนจะถึงแนวรั้วตู้คอนเทนเนอร์จะต้องมีกำลังทหารและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ของฝั่งเขมรคอยเฝ้าเวรยามอยู่
ทีมงานของ กัน จอมพลัง ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการลบทิ้งและทาสีทับข้อความที่ถูกเขียนด่าไว้ แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้น เพราะมีกลุ่มคนกัมพูชาพากันมารวมตัวที่บริเวณหน้ารั้วตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือของไทยต้องจัดกำลังเข้าคุ้มครองความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกฝั่งนู้นเข้ามารุม โดยทางทีมงานยืนยันหนักแน่นว่า “ยังไงวันนี้ก็ต้องลบออกให้ได้”
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้แชร์ภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่มีข้อความพ่นสีเขียนด่าอย่างชัดเจนเป็นคำว่า “ไทยคือโจร” พร้อมระบุข้อความฟาดกลับเดือด ๆ ว่า “นี่คือคําที่คนเขมร บุกมาเขียนด่าคนไทยที่รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยให้ทีมงานลบทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เขมรไม่ชอบต่างคนต่างอยู่ ชอบมาหาเรื่องเราตลอดเวลา แต่เราก็พร้อมเขมรขยันมาเขียน น้อง ๆ ทีมงานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ก็ขยันลบทิ้งเช่นกัน”
นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายประเด็นชวนสงสัยไว้ด้วยว่า หลังจากที่ฝั่งเขมรเข้ามาระรานในรอบนี้ จู่ ๆ ก็มีคนนำป้ายปริศนาสีดำไปติดไว้ที่ตู้คอนเทนเนอร์โดยหันหน้ากลับไปทางฝั่งกัมพูชา ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนนำป้ายดังกล่าวมาติดเอาไว้
- สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา
- กองทัพบกโต้เขมร การปรับปรุงพื้นที่อยู่ในอธิปไตยไทย ยึดตามข้อตกลงหยุดยิง
- เขมรสารภาพ นำเข้าน้ำมันจากไทย อ้อมส่งทางลาว น้ำมันร่อยหรอหนัก
