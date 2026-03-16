ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 16:23 น.
ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ "จำเริญ" รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูลอดีตผู้ว่าฯ 4 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, พังงา และสตูล) จำเริญ ร่ำรวยผิดปกติกว่า 321 ล้านบาท จ่อชงศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

วันที่ 16 มีนาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งโต๊ะแถลงมติชี้มูลความผิด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, พังงา และสตูล) ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินงอกเงยแบบก้าวกระโดดและไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้

จากการไต่สวนเส้นทางการเงิน ป.ป.ช. พบว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่สอดคล้องกับรายได้จากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีการกระจายชื่อผู้ถือครองไปยังคนในครอบครัว ซึ่งสามารถสรุปรายการทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบพบได้ดังนี้

ผู้ครอบครอง ประเภททรัพย์สิน จำนวน มูลค่า (บาท)
นายจำเริญ เงินฝากธนาคาร 1 บัญชี 1,488,514.80
คู่สมรส เงินฝากธนาคาร 13 บัญชี 260,846,734.80
คู่สมรส ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 รายการ 47,445,608.70
คู่สมรส รถยนต์ 6 คัน 6,200,000.00
บุตร (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (รวมค่าตกแต่ง) 1 รายการ 5,690,000.00
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติทั้งสิ้น 321,670,858.30

มติของ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ นำมาซึ่งมาตรการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญา

  • ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดิน: ป.ป.ช. จะส่งสำนวนและพยานหลักฐานทั้งหมดให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นร้องต่อศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินกว่า 321 ล้านบาทนี้ตกเป็นของแผ่นดิน

  • ฟันวินัยร้ายแรง: แจ้งคำวินิจฉัยไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่ง “ไล่ออก” จากราชการ โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

  • ตามยึดทรัพย์ข้ามทศวรรษ: กฎหมายยังเปิดช่องไว้ว่า หากทางการไม่สามารถตามยึดทรัพย์สินในล็อตนี้ได้ครบถ้วน ศาลสามารถสั่งบังคับคดีตามยึด “ทรัพย์สินอื่นๆ” ของนายจำเริญทดแทนได้ ภายในกรอบระยะเวลาถึง 10 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 16:23 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

