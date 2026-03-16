ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน
ป.ป.ช. ชี้มูลอดีตผู้ว่าฯ 4 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, พังงา และสตูล) จำเริญ ร่ำรวยผิดปกติกว่า 321 ล้านบาท จ่อชงศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
วันที่ 16 มีนาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งโต๊ะแถลงมติชี้มูลความผิด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, พังงา และสตูล) ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินงอกเงยแบบก้าวกระโดดและไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้
จากการไต่สวนเส้นทางการเงิน ป.ป.ช. พบว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่สอดคล้องกับรายได้จากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีการกระจายชื่อผู้ถือครองไปยังคนในครอบครัว ซึ่งสามารถสรุปรายการทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบพบได้ดังนี้
มติของ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ นำมาซึ่งมาตรการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญา
-
ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดิน: ป.ป.ช. จะส่งสำนวนและพยานหลักฐานทั้งหมดให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นร้องต่อศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินกว่า 321 ล้านบาทนี้ตกเป็นของแผ่นดิน
-
ฟันวินัยร้ายแรง: แจ้งคำวินิจฉัยไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่ง “ไล่ออก” จากราชการ โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
-
ตามยึดทรัพย์ข้ามทศวรรษ: กฎหมายยังเปิดช่องไว้ว่า หากทางการไม่สามารถตามยึดทรัพย์สินในล็อตนี้ได้ครบถ้วน ศาลสามารถสั่งบังคับคดีตามยึด “ทรัพย์สินอื่นๆ” ของนายจำเริญทดแทนได้ ภายในกรอบระยะเวลาถึง 10 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: