ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 13:23 น.
19 มี.ค. 2569 ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงสนับสนุนจำนวน 293 เสียง คะแนนเสียงดังกล่าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 159

ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้รับคะแนนเสียงจำนวน 119 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 86 เสียง ผลการลงคะแนนทั้งหมดส่งผลให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย

ผลโหวตเลือกนายกฯ 2569
โดยในประชุมก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล 16 พรรคการเมือง รวมฐานเสียง 292 เสียง พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ส่วนพรรคฝ่ายค้าน 5 พรรค นำโดยพรรคประชาชน นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ เสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

