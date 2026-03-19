ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33
ด่วน! สรุปผลการลงมติโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ด้วยคะแนน 293 เสียง
19 มี.ค. 2569 ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่า สภามีมติเห็นชอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงสนับสนุนจำนวน 293 เสียง คะแนนเสียงดังกล่าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 159
ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้รับคะแนนเสียงจำนวน 119 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 86 เสียง ผลการลงคะแนนทั้งหมดส่งผลให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทย
โดยในประชุมก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล 16 พรรคการเมือง รวมฐานเสียง 292 เสียง พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ส่วนพรรคฝ่ายค้าน 5 พรรค นำโดยพรรคประชาชน นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ เสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
