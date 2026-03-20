พ่อแม่ทิ้งลูก 14 ปี แชตสั่งให้ “ดูแลตัวเอง” จะไปมีครอบครัวใหม่ น้องหัวใจสลายแต่แกร่งเกินวัย!
ไวรัลสะเทือนใจ เรียกน้ำตาจากผู้คนในสังคมออนไลน์อย่างมาก เด็กวัยเพียง 14 ปีคนหนึ่ง ต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตผ่าน “ข้อความแชต” จากผู้เป็นแม่แท้ๆ ที่เข้ามาตัดขาดความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิง
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยเจ้าของโพสต์วัย 14 ปี ได้นำภาพหน้าจอแชตที่พูดคุยกับแม่มาแชร์ให้สังคมได้รับรู้ เนื้อหาในแชตระบุข้อความสุดช็อกว่า ตอนนี้ครอบครัวจำเป็นต้องแยกทางกัน โดยแม่กำลังจะมีครอบครัวใหม่ และพ่อเองก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วเช่นกัน สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือประโยคที่บอกว่า “นับจากนี้ลูกต้องดูแลตัวเอง”เพราะพ่อและแม่จะไม่สามารถส่งเงินเสียค่าเลี้ยงดูให้ใช้ได้อีกต่อไป
ทันทีที่โพสต์นี้ถูกส่งต่อออกไป คลื่นความเห็นใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความโกรธเคืองต่อพฤติกรรมของผู้เป็นพ่อแม่ที่ทอดทิ้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมทั้งแนะนำและสนับสนุนให้น้องดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเรียกร้องสิทธิและค่าอุปการะเลี้ยงดูที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมาย
ท่ามกลางกระแสความเดือดดาลของสังคม เด็กวัย 14 ปีรายนี้กลับแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความเข้มแข็งทางจิตใจที่เกินวัย โดยได้เข้ามาตอบกลับผู้คนในโซเชียลว่า
น้องตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไม่ฟ้องร้องพ่อแม่ เพราะมองว่ากระบวนการเหล่านั้นจะยิ่งตอกย้ำและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของตนเองให้ย่ำแย่ลงไปอีก
ปัจจุบันน้องได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติเรียบร้อยแล้ว และสามารถหางานพาร์ทไทม์ทำเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเอง
แม้จะมีผู้ใจบุญจำนวนมากเสนอความช่วยเหลือทั้งเรื่องที่พักและเงินทุน แต่น้องได้ปฏิเสธอย่างสุภาพ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้
เรื่องราวนี้ได้ทิ้งตะกอนความคิดและคำถามตัวโตๆ ไว้ให้กับสังคมไทยว่า ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกผลักไสให้ต้องออกไปเผชิญโลกกว้างเพียงลำพังทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความรับผิดชอบตามสามัญสำนึกและตามกฎหมายของคำว่า “พ่อแม่” ควรจะสามารถยุติลงได้ง่ายๆ เพียงแค่การพิมพ์ข้อความบอกลาจริงหรือ?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: