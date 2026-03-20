ทัวร์ลง เด็ก 8 ขวบขับซาเล้งเฉี่ยวเก๋ง ตาอ้างรอยนิดเดียว โซเชียลรุมจี้คนรับผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 09:32 น.
เด็ก 8 ขวบควบซาเล้งขูดเก๋งรอยยาว

เด็ก 8 ขวบ ขับซาเล้งขูดรถเก๋งเป็นรอยยาว ตาอ้างรอยนิดเดียว เจ้าของรถสงสัยใครต้องรับผิดชอบ โซเชียลเดือดจี้ผู้ปกครองรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย ชี้เข้าข่ายปล่อยปละละเลยผู้เยาว์

ประเด็นเดือดที่ชาวโซเชียลโต้กันอย่างหนัก กรณีเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์เรื่องราวของเจ้าของรถเก๋งคันหนึ่งออกมาโพสต์คลิปสภาพรถสีดำของตัวเองที่มีรอยขูดขีดเป็นทางยาว โดยคู่กรณีที่เฉี่ยวชนไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเด็กอายุเพียง 8 ขวบ ที่กำลังขับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง หรือ ซาเล้งสีน้ำเงิน

นอกจากรถจะเป็นรอยยาวแล้ว ยังเกิดข้อสงสัยตามมาว่า ในกรณีแบบนี้ตนจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้าง และที่สำคัญคือ ทำไมผู้ปกครองถึงปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุแค่ 8 ขวบ ออกมาขับรถบนท้องถนนจนเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้

ฝั่ง คุณตาของเด็กชายคนดังกล่าว ออกมาอธิบายว่า ปกติหลานชายก็ขับรถซาเล้งไปโรงเรียนเกือบทุกวันอยู่แล้ว ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาแค่มองว่าเป็นการเฉี่ยวชนเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะเป็นเรื่องรุนแรงอะไร แถมรถซาเล้งของตาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน และประโยคทิ้งท้ายว่า “ถ้ารถจอดอยู่เฉย ๆ เด็กก็คงไม่ขับไปชนหรอก”

เด็ก 8 ขวบขับซาเล้งเฉี่ยวรถชาวบ้าน
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ต่อมาชาวเน็ตก็ไม่รอช้าแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด เสียงส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง หลายคนมองว่าเรื่องเจ้าของรถเก๋งประกันขาดนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ประเด็นแรกที่ต้องมองคือ ใครเป็นคนทำให้เสียทรัพย์ก่อน แถมเด็กก็ยังไม่มีใบขับขี่ด้วย และจะมาอ้างว่ารอยเท่านี้เล็กน้อยไม่ได้

มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายรถสามล้อพ่วงข้างตีความหมายว่าอย่างไร แต่หากเอาผิดทางกฎหมายกับเด็กไม่ได้ ก็ต้องเอาผิดกับผู้ปกครองฐานปล่อยปละละเลยจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย การที่ผู้ปกครองต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนเด็กก็เพื่อให้เด็กรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนเองทำลงไปนั้นมีความผิดจะได้เรียนรู้ จดจำ และมีความระมัดระวังให้มากขึ้น

“เจ้าของรถประกันขาด ไม่ใช่ประเด็น อันนั้นอีกเรื่อง ประเด็นเเรกคือ ใครทำให้เสียทรัพย์ก่อน เด็กไม่มีใบขับขี่อีก เเล้ว ไม่เเน่ใจว่า สามล้อพ่วงข้างนี่ในทางกฎหมายตีความหมายว่าอย่างไร งานนี้ พ่อเเม่เด็กต้องชดใช้”

“จะมาบอกรอยเท่านี้ก็ไม่ได้ เเม้เเต่รอยเท่าเเxดมด ถ้าเด็กเป็นคนผิด ผู้ปกครองต้องชดใช้”

“ถ้าเอาผิดเด็กไม่ได้ ก็ต้องเอาผิดผู้ปกครองฐานปล่อยปละละเลยทำให้ผู้อื่นเสียหาย ก็ชดใช้แทนเด็กไป และเพื่อให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมีความผิด จะได้เรียนรู้และจดจำ ระมัดระวังมากขึ้น”

“อันนี้ครอบครัวเด็กต้องรับผิดชอบค่ะ ในเมื่อ อนุญาตให้เด็กขับ ควรรับผิดชอบในกรณีแบบนี้ด้วย”

ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ชาวเน็ตเมนต์หลังเด็ก 8 ขวบควบซาเล้งขูดเก๋งรอยยาว
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 09:32 น.
77
