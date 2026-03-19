ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 15:19 น.
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวล่าสุด ลั่น “ใจหนูจะขาด” เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่ยอมบอกใคร

จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงตลกชื่อดัง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างกะทันหัน หลังต่อสู้กับโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้ายอย่างเงียบ ๆ ไม่บอกใคร ก่อนสิ้นใจกลางดึกที่ผ่านมา (19 มี.ค. 69) ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในวงการตลก รวมถึงครอบครัว และแฟนคลับด้วย

ทางด้าน คุณไอซ์ ภรรยาเหน่ง เหม่งจ่าย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังการสูญเสียของสามีตลกดัง ระบุสั้น ๆ แต่สะเทือนใจเป็นอย่างมากว่า “ใจหนูจะขาด” พร้อมด้วยอีโมจิร้องไห้ ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไป

ล่าสุด ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ คุณไอซ์ ภรรยาของ เหน่ง เหม่งจ๋าย โดยเธอเปิดใจหลังการสูญเสียครั้งใหญ่ว่า “พี่เหน่งไม่สบายมาสักพักหนึ่งแล้ว ก็รักษาตัวมาแต่ไม่ให้ใครรู้ เพราะเขาไม่ได้บอกเขา ก็เป็นโรคตับแข็ง ตับวาย เหมือนมันจะลามไปที่ปอด เขาก็ปวด เจาะท้อง ไปโรงพยาบาลตลอด แต่เขาก็ไปเล่นตลกแบบไม่บอกใคร ไม่อยากให้แฟนคลับรู้ น่าจะเป็นมานานแล้วนะคะ แต่เพิ่งจะมาเจอหนักเนี่ยช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา ท้องเขาเริ่มใหญ่ขึ้น เขาหลับไปเฉย ๆ”

อ้างอิงจาก : ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23

ภาพจาก : FB Talatchanan Wilatworayot

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

12 วินาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

2 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

25 นาที ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

28 นาที ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

46 นาที ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดแก๊งขโมยกุ้งรถคว่ำเปรียบเหมือนสัมภเวสี ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้านขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบสัมภเวสี รุมกินเครื่องเส้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ &quot;งูดูดงู&quot; เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกโหวตนายกฯ ข่าวการเมือง

ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 32 สมัยที่ 2 รักต่างวัย 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัยที่ 2 ของประเทศไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
