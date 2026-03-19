ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวล่าสุด ลั่น “ใจหนูจะขาด” เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่ยอมบอกใคร
จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงตลกชื่อดัง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างกะทันหัน หลังต่อสู้กับโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้ายอย่างเงียบ ๆ ไม่บอกใคร ก่อนสิ้นใจกลางดึกที่ผ่านมา (19 มี.ค. 69) ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในวงการตลก รวมถึงครอบครัว และแฟนคลับด้วย
ทางด้าน คุณไอซ์ ภรรยาเหน่ง เหม่งจ่าย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังการสูญเสียของสามีตลกดัง ระบุสั้น ๆ แต่สะเทือนใจเป็นอย่างมากว่า “ใจหนูจะขาด” พร้อมด้วยอีโมจิร้องไห้ ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไป
ล่าสุด ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ คุณไอซ์ ภรรยาของ เหน่ง เหม่งจ๋าย โดยเธอเปิดใจหลังการสูญเสียครั้งใหญ่ว่า “พี่เหน่งไม่สบายมาสักพักหนึ่งแล้ว ก็รักษาตัวมาแต่ไม่ให้ใครรู้ เพราะเขาไม่ได้บอกเขา ก็เป็นโรคตับแข็ง ตับวาย เหมือนมันจะลามไปที่ปอด เขาก็ปวด เจาะท้อง ไปโรงพยาบาลตลอด แต่เขาก็ไปเล่นตลกแบบไม่บอกใคร ไม่อยากให้แฟนคลับรู้ น่าจะเป็นมานานแล้วนะคะ แต่เพิ่งจะมาเจอหนักเนี่ยช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา ท้องเขาเริ่มใหญ่ขึ้น เขาหลับไปเฉย ๆ”
อ้างอิงจาก : ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23
ภาพจาก : FB Talatchanan Wilatworayot
