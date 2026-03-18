เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:46 น.
อัปเดต ราคาขายปลีกเนื้อหมู เดือนมีนาคม 2569 ปรับขึ้นจากเดือนที่แล้ว 5-15 บาท เช็กราคาเนื้อหมูทุกชิ้นส่วนได้ที่นี่

ภายหลังจาก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด มาตรการดังกล่าวเน้นไปที่กลุ่มสินค้าที่มีโครงสร้างต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและวัตถุดิบนำเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

สินค้ากลุ่มอาหารสด ถือเป็นหนึ่งใน 6 กลุ่มสำคัญที่หน่วยงานรัฐประเมินว่าอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนน้ำมันและสถานการณ์ด้านการขนส่ง สินค้ากลุ่มนี้ประกอบไปด้วย ไข่ไก่ เนื้อหมู และเนื้อไก่

สถานการณ์ราคาเนื้อหมูขายปลีกหน้าแผงประจำเดือน มีนาคม 2569 มีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราการปรับขึ้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ถึง 15 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของเนื้อหมู โดยมีรายละเอียดราคาขายปลีกชิ้นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ราคาขายปลีกเนื้อหมู เดือนมีนาคม 2569

  • เนื้อสันใน ราคา 150-165 บาท/กก. เดิมราคา 145-160 บาท/กก. (ปรับขึ้น 5 บาท)
  • เนื้อสันนอก ราคา 145-155 บาท/กก. เดิมราคา 140-150 บาท/กก. (ปรับขึ้น 5 บาท)
  • เนื้อแดง สะโพก (ตัดแต่ง) ราคา 150-165 บาท/กก. เดิมราคา 145-150 บาท/กก. (ปรับขึ้น 5-15 บาท)
  • เนื้อแดง ไหล่ (ตัดแต่ง) ราคา 150-165 บาท/กก. เดิมราคา 145-150 บาท/กก. (ปรับขึ้น 5-15 บาท)
  • เนื้อสามชั้น ราคา 175-195 บาท/กก. เดิมราคา 170-190 บาท/กก. (ปรับขึ้น 5 บาท)
  • มันแข็ง ราคา 70-90 บาท/กก.

ราคาเนื้อหมู เดือนมีนาคม 2569

(อ้างอิงราคา ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569 – 18 มี.ค. 2569)

ที่มา: กรมการค้าภายใน

เศรษฐกิจ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

