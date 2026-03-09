เศรษฐกิจ

ฝันร้ายนักดื่ม! เพจดังแฉ “เบียร์” เตรียมปรับขึ้นราคาทั้งแผง! ประเดิมแบรนด์นี้นำร่อง

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 18:06 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 18:06 น.
เบียร์ขึ้นราคา แบรนด์ไหนปรับราคาก่อน
แฟ้มภาพ

สายส่งยืนยันราคาใหม่มาแน่ บางพื้นที่เริ่มขยับแล้ว เตือนคอเหล้าเตรียมรับแรงกระแทกค่าครองชีพ

วันที่ 9 มี.ค. 2569 กลายเป็นข่าวร้ายสำหรับเหล่านักดื่ม เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเพจมอนิเตอร์กระแสสินค้าและราคาเครื่องดื่มชื่อดัง ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์กำลังเตรียมปรับขึ้นราคาทั้งหมดในเร็ว ๆ นี้

ทางเพจระบุข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “เอาล่ะ ฝันร้ายสายเบียร์ เตรียมปรับราคาขึ้นทั้งหมดเร็ว ๆ นี้ ทราบมาว่า เริ่มต้นที่เบียร์ช้าง!” ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภคและร้านค้าย่อยเป็นอย่างมาก

เพจผู้บริโภค เปิดเผยราคาเบียร์เตรียมปรับ ช้างเจ้าแรกขึ้นราคา
ภาพ Facebook @wecanchoose
สายส่งยืนยัน เบียร์ขึ้นราคา
ภาพ Facebook @wecanchoose

สายส่งยันข้อมูลตรงกัน “ขึ้นแน่นอน”

นอกจากนี้ แอดมินเพจยังย้ำข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวในระบบขนส่งสินค้าว่า “สายส่งบอกมาแล๊วว่าขึ้นแน่นอล บางที่ก็ขึ้นแล้วด้วย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปรับราคาในครั้งนี้อาจไม่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานรัฐ แต่เป็นการปรับตามกลไกต้นทุนของผู้ผลิตโดยตรง

สรุปประเด็นสำคัญ

สินค้าเป้าหมาย – เบียร์ทุกยี่ห้อ (สุราแช่)

แบรนด์นำร่อง – เบียร์ช้าง มีกระแสข่าวว่าเริ่มปรับราคาก่อน

สถานะปัจจุบัน – บางพื้นที่ราคาหน้าร้านเริ่มขยับตัวสูงขึ้นแล้ว

การปรับราคาในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือน ! เกี่ยวกับภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่หลังจากเพจแอบหลุดความลับคำโตนี้ไปไม่นาน บรรดาคอมเมนต์สายดื่มตัวยงก็ต่างพากันเข้ามาใส่ความเห็นกันชนิดเอกเกริก ไล่ตั้งแต่ “น่าจะขึ้นหลายอย่าง ถ้าน้ำมันขึ้น” ,

“แพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อครับ ของจำเป็น” , “สั่งหวาน 0 สิ จะได้ไม่โดนภาษีน้ำตาล” , “แบบนี้ต้องหมักเบียร์กินเองละมังน่าจะดี ยีสตัวบ่มเบียร์ราคาไม่เท่าไร”

“ได้หมดจะได้ประหยัด”

“ผมสัญญากับแม่ว่าจะกินเบียร์ให้น้อยลง นี่จาก5ลังเหลือ2ลังแล้ว” , “ดี จะได้เลิกสักที”

“จะได้ตุน”

“แพงขวดแรก ขวดต่อไปหวานเจี๊ยบ”

ถึงตรงนี้พอหลายๆ ท่านได้กวาดสายตาใต้โพสต์ปรับราคาดังกล่าว ส่วนมากต้องยอมรับว่า คนไทยเป็นคนตลกแม้สินค้าอุปโภคบริโภคชนิดฟุ่มเฟือยเตรียมจะถีบตัวตามราคาน้ำมันที่วิกฤตหนักแต่ก็ยังมีอารมณ์ขันภายใต้ความกดดันในโลกปัจจุบันกันจนร้อนถึง ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งต้องเข้ามาแตะเบรคด้วยการหล่นความเห็นที่น่ากระแทกมือให้แรงๆ ซึ่งได้เขียนสาระท่ามกลางแอ่งน้ำคอมเมนต์เปลืองเสียงหัวเราะไว้ว่า “คอมเม้นต์แต่ล่ะคนยอมโดนเอาเปรียบ สุราก้าวหน้า คือคำตอบ”.

ความคิดเห็นชาวเน็ตหลังกระแสเบียร์เตรียมขึ้นราคา
ภาพ Facebook @wecanchoose
เบียร์ช้างนำร่องขึ้นราคา
ภาพ Facebook @wecanchoose
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยขยับขึ้น
ภาพ Facebook @wecanchoose

